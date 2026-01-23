HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Juan Pablo II vs Alianza Atlético EN VIVO por la Tarde Amarilla 2026: ¿a qué hora y cómo ver el partido de presentación de Christian Cueva?

Juan Pablo II recibe a Alianza Atlético en la Tarde Amarilla, un emocionante evento deportivo que tendrá como principal atracción la presentación de 'Aladino'.

Juan Pablo II presentará a su plantel este sábado 23. Foto: Juan Pablo II
Juan Pablo II vs Alianza Atlético EN VIVO y DIRECTO por la Tarde Amarilla. El conjunto de Chongoyape hará su presentación por todo lo alto este sábado 24 de enero, evento deportivo que comenzará a las 2.00 p.m. (hora peruana). Sin embargo, la apertura de puertas se realizará a las 11.00 a.m. Este partido contará con la presentación del plantel amarillo, donde uno de los nombres que más llama la atención es el de Christian Cueva. Para ver este compromiso, lo podrás seguir por la señal de L1 Max. Además, La República Deportes te llevará la cobertura completa.

Este encuentro, que se realizará en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, promete ser un evento festivo lleno de alegría, ya que será el primer partido frente a su gente de Juan Pablo, y servirá como preparación para el inicio de la Liga 1.

PUEDES VER: Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

lr.pe

¿Cuándo es el partido entre Juan Pablo II vs Alianza Atlético por la Tarde Amarilla?

Este partido se llevará a cabo el sábado 24 de enero en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, y la apertura de puertas será desde las 11:00 a.m.

¿A qué hora es el partido entre Juan Pablo II vs Alianza Atlético por la Tarde Amarilla?

Juan Pablo II vs Alianza Atlético por la Tarde Amarilla se podrá seguir desde las 2.00 a.m. (hora peruana). A continuación La República Deportes ha hecho la lista de horarios para otros países, para que no te pierdas este compromiso.

  • Perú: 2.00 p.m.
  • Ecuador: 2.00 p.m.
  • Colombia: 2.00 p.m.
  • Bolivia: 3.00 p.m.
  • Venezuela: 3.00 p.m.
  • Paraguay: 3.00 p.m.
  • Chile: 4.00 p.m.
  • Argentina: 4.00 p.m.
  • Uruguay: 4.00 p.m.
  • Brasil (São Paulo / Río de Janeiro): 4.00 p.m.

PUEDES VER: Franco Navarro confirmó que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco ingresaron mujeres a la concentración de Alianza Lima: “Esa es la indisciplina”

lr.pe

¿Dónde ver el partido entre Juan Pablo II vs Alianza Atlético por la Tarde Amarilla?

Estos son los proveedores de TV por cable y/o satélite que incluyen el canal L1 Max en su programación. También se puede acceder a través de los servicios de internet WinTV y MiFibra TvGo.

PUEDES VER: Miguel Trauco niega denuncia en su contra: "Se ha generado confusión y un daño injusto"

lr.pe

Entradas para la Tarde Amarilla de Juan Pablo II

La venta de entradas para la presentación del club de Chongoyape está a cargo de la página web Vaope. Estos son los precios según cada sector del estadio.

  • Oriente niños: 20 soles (preventa), 30 soles (regular)
  • Oriente: 35 soles (preventa), 40 soles (regular)
  • Occidente niños: 30 soles (preventa), 40 soles (regular)
  • Occidente: 55 soles (preventa), 60 soles (regular).

Cabe señalar que desde la misma página se podrá realizar la descarga de las entradas. Además, se recomienda lo siguiente: "Todas las personas pagan. Tarifa Niños es para personas de hasta 10 años. Se solicitará DNI del menor al ingreso para verificación y deberá ir acompañado de un adulto responsable. De no cumplir estas condiciones no se le permitirá el ingreso", se lee en su portal web.

