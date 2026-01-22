HOYSuscripcion LR Focus

Universitario cambió horario para el amistoso ante la U. de Chile en la Noche Crema 2026

El equipo estudiantil presentó su cronograma oficial para el evento, en el cual detalló la nueva hora de inicio del partido frente al club invitado.

El amistoso ante la U. de Chile será el acto principal de la Noche Crema 2026. Foto: composición de LR/Universitario
A escasos días para la presentación de Universitario en la esperada Noche Crema 2026, el club estudiantil realizó un cambio en el horario para el partido amistoso ante la U. de Chile. En el cronograma oficial del evento, que fue publicado recientemente, se detalla que el duelo ante el combinado azul ya no empezará a las 8.00 p. m., como se venía promocionando.

Según la publicación realizada por la 'U' en redes sociales, el cotejo arrancará ahora a partir de las 8.45 p. m. (hora peruana) y contará con un espectáculo musical de medio tiempo.

Cronograma oficial para la Noche Crema 2026. Foto: Universitario

Sekou Gassama llegó al Perú y ya tiene número definido: el inédito dorsal que usará el delantero de Universitario

¿Cuál será el cronograma de la Noche Crema 2026?

Esta es la lista de actividades que se llevarán a cabo como parte de la Noche Crema 2026.

  • 5.00 p. m.: apertura de puertas
  • 5.30 p. m.: activaciones en tribunas y show de DJ
  • 6.00 p. m.: presentación de disciplinas polideportivas
  • 7.00 p. m.: show de drones y luces
  • 7.20 p. m.: show central de Los Caligaris
  • 7.40 p. m.: presentación del plantel 2026
  • 8.45 p. m.: inicio del partido
  • 9.30 p. m.: show de medio tiempo de Los Caligaris
  • 11.00 p. m.: fin del evento.

¿Cuándo será la Noche Crema 2026 de Universitario?

El tradicional evento de presentación de Universitario de Deportes se llevará a cabo este sábado 24 de enero, en el Estadio Monumental U Marathon. Las entradas están a la venta en la página web Ticketmaster, pero solo quedan boletos disponibles para las tribunas oriente (150 soles), occidente lateral (180 soles), occidente central (250 soles) además de la Experiencia Crema (2.000 soles).

¿Dónde ver la Noche Crema 2026 de Universitario?

La transmisión de esta presentación oficial del club estudiantil, así como del amistoso Universitario vs U. de Chile, estará a cargo de TV Perú y se podrá ver completamente gratis a nivel nacional a través del canal 7 de la señal abierta.

