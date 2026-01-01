HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
Deportes

¿Cuántos días faltan para el inicio del Mundial 2026? Cuenta regresiva para la Copa del Mundo de la FIFA

El torneo de selecciones más importante del planeta es el evento deportivo que mayor expectativa despierta para este nuevo año. Los hinchas ya cuentan los días para el partido inaugural.

El Mundial 2026 será la edición número 23 del torneo de selecciones más importante del fútbol internacional. Foto: FIFA
El torneo que marcará la pauta en la agenda futbolera para este año será sin duda el Mundial 2026. La nueva edición del certamen de la FIFA promete ser una edición histórica, tanto por su inédito número de participantes (48 selecciones), como por ser el primero que se llevará a cabo en tres países diferentes.

Estados Unidos, México y Canadá se preparan para recibir a los miles de hinchas que, en menos de seis meses, abarrotarán las calles de las ciudades sede para alentar a su equipo. Muchos aficionados ya tienen planificado al detalle su viaje y tan solo cuentan los días hasta el inicio de esta Copa del Mundo.

PUEDES VER: Toni Kroos arremete contra el Mundial 2026 por el incremento de selecciones participantes: 'El nivel está bajando'

¿Cuántos días faltan para el inicio del Mundial 2026?

Empezando la cuenta regresiva a partir de hoy, jueves 1 de enero, faltan 161 días para el arranque del Mundial 2026. El partido inaugural del torneo se llevará a cabo el jueves 11 de junio, en el estadio Azteca, entre las selecciones de México y Sudáfrica.

¿Cuánto tiempo durará el Mundial 2026?

Desde la edición de España 1982 en adelante, todos los mundiales de fútbol tuvieron una duración promedio de un mes. Para este año, debido a que habrá un incremento en la cantidad de partidos, el periodo de competencia se extenderá hasta un mes y una semana aproximadamente. Con el partido inaugural previsto para el 11 de junio y la final para el 19 de julio, el Mundial 2026 se jugará durante 38 días.

Grupos del Mundial 2026

Con los 42 combinados que ya tienen asegurado su lugar en la fase de grupos, así quedó el sorteo de esta instancia. Solo restan definir a los últimos seis clasificados por la vía del repechaje.

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador playoff D
  • Grupo B: Canadá, ganador playoff A, Qatar, Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador playoff C
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador playoff B, Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, ganador repechaje 2, Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
  • Grupo K: Portugal, ganador repechaje 1, Uzbekistán, Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.
Distribución de los grupos para el Mundial 2026. Foto: Premier League

Estos son los países que aún luchan por lograr un cupo a la fase de grupos. Las cuatro plazas de playoffs son para equipos de la UEFA, mientras que los dos boletos del repechaje intercontinental son para el resto de confederaciones (Conmebol, Concacaf, CAF, AFC y OFC).

  • Playoff A: Italia/Gales/Bosnia/Irlanda del Norte
  • Playoff B: Ucrania, Suecia, Polonia, Albania
  • Playoff C: Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo
  • Playoff D: Dinamarca/República Checa/República de Irlanda/Macedonia del Norte
  • Repechaje 1: Nueva Caledonia/Jamaica/Congo
  • Repechaje 2: Bolivia/Surinam/Irak
