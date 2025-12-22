HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Últimas noticias de Perú y el mundo hoy 22 de diciembre

Deportes

¿Por qué Perú subió un puesto en el ranking FIFA si no se tomó en cuenta el triunfo ante Bolivia?

La última actualización del ranking internacional supuso una mejora para selección peruana. Curiosamente, no se consideró la victoria ante la Verde, pero sí la derrota contra Chile.

La selección peruana empezó el año en el puesto 42 del ranking FIFA y terminará nueve casillas por debajo. Foto: composición de LR/FPF
La selección peruana empezó el año en el puesto 42 del ranking FIFA y terminará nueve casillas por debajo. Foto: composición de LR/FPF

La selección peruana cerrará el 2025 en el puesto 51 del ranking FIFA, un lugar por encima de su ubicación previa. Este lunes 22 de diciembre, el organismo internacional publicó la última actualización en el año en su clasificación de los representativos nacionales masculinos, el cual dejó algunas novedades.

En el caso de la Bicolor, curiosamente no se tomó en cuenta la reciente victoria sobre Bolivia en amistoso, sino que únicamente se consideró la derrota frente a Chile, la cual ya se había incluido en la actualización de noviembre. De esta forma, Perú no sumó ni perdió puntos, pero aún así pudo subir un lugar.

PUEDES VER: Gallese sobre posibilidad de que Perú juegue en Puno para las Eliminatorias 2030: 'A algunos les puede costar la altura'

lr.pe

¿Por qué Perú subió un puesto en el ranking FIFA?

La razón de la mejora de Perú en el ranking FIFA se debe a que Qatar, que en noviembre se situaba en la casilla número 51, bajó tres puestos debido a sus malos resultados en la Copa Árabe. Ello permitió que los equipos ubicados inmediatamente después (Perú, Chile y Mali) suban automáticamente.

Ranking actualizado a diciembre de 2025. Foto: captura de FIFA

Ranking actualizado a diciembre de 2025. Foto: captura de FIFA

Considerando solo la posición de los países de Conmebol, la Blanquirroja marcha octava, apenas por delante de Chile y Bolivia. Su descenso se dio de forma progresiva desde abril de este año, cuando estaba en el sexto puesto de la región, debido al pésimo cierre que tuvo en las eliminatorias.

¿Por qué la FIFA no consideró el amistoso ante Bolivia para su ranking?

En principio, el juego disputado ante Bolivia en Chincha no fue organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sino por la Safap (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú). Como además tampoco se jugó en una fecha FIFA, el resultado no habría entrado en consideración del organismo para la elaboración de su ranking.

PUEDES VER: Gerardo Ameli reveló por qué Paolo Guerrero no fue convocado al Perú vs Bolivia: 'Yo definí quiénes íbamos a estar'

lr.pe

No obstante, algunos comunicadores señalaron que, al usarse el escudo de la FPF y la indumentaria oficial de ambas selecciones, contar con terna arbitral FIFA y presencia de público en el estadio, el partido cumpliría con los estándares internacionales para ser tenido en cuenta.

Una posible explicación de por qué esto no ocurrió es la fecha en la que se llevó a cabo el Perú vs Bolivia (21 de diciembre), apenas un día antes de la publicación del ranking. Este escaso margen de tiempo explicaría por qué no entró en el periodo de análisis, mismo caso que el Marruecos vs Comores, que se jugó el mismo día, por la Copa Africana de Naciones, la cual sí es una competencia oficial.

Según se puede ver en la página web de la FIFA, para otras selecciones los encuentros más recientes que se evaluaron datan del 17 de diciembre como máximo. Sin embargo, por el momento no hay confirmación oficial sobre este asunto.

Notas relacionadas
Jean Ferrari descartó la llegada de un DT de Europa para dirigir la selección peruana: "Es imposible"

Jean Ferrari descartó la llegada de un DT de Europa para dirigir la selección peruana: "Es imposible"

LEER MÁS
Pedro Gallese sobre posibilidad de que la selección peruana juegue en Puno para las Eliminatorias 2030: "A algunos les puede costar la altura"

Pedro Gallese sobre posibilidad de que la selección peruana juegue en Puno para las Eliminatorias 2030: "A algunos les puede costar la altura"

LEER MÁS
Gerardo Ameli reveló por qué Paolo Guerrero no fue convocado al Perú vs Bolivia: "Yo definí quiénes íbamos a estar"

Gerardo Ameli reveló por qué Paolo Guerrero no fue convocado al Perú vs Bolivia: "Yo definí quiénes íbamos a estar"

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Bolívar vs Nacional Potosí HOY por la final de la Copa Paceña 2025?

¿A qué hora juega Bolívar vs Nacional Potosí HOY por la final de la Copa Paceña 2025?

LEER MÁS
Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

Jefferson Farfán bromeó a André Carrillo tras lograr su título 17 e igualar su récord: "Valen las copas de Arabia Saudita"

LEER MÁS
¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

¿Quién es Emerson Pata, el habilidoso atacante de 21 años que Javier Rabanal quiere para Universitario?

LEER MÁS
Javier Rabanal EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la conferencia de prensa del nuevo DT de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?

Javier Rabanal EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la conferencia de prensa del nuevo DT de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?

LEER MÁS
Universitario reclamó tras derrota contra Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: ¿qué sanciones tendrían las blanquiazules?

Universitario reclamó tras derrota contra Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: ¿qué sanciones tendrían las blanquiazules?

LEER MÁS
Pedro Gallese sobre posibilidad de que la selección peruana juegue en Puno para las Eliminatorias 2030: "A algunos les puede costar la altura"

Pedro Gallese sobre posibilidad de que la selección peruana juegue en Puno para las Eliminatorias 2030: "A algunos les puede costar la altura"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025