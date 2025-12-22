La selección peruana empezó el año en el puesto 42 del ranking FIFA y terminará nueve casillas por debajo. Foto: composición de LR/FPF

La selección peruana empezó el año en el puesto 42 del ranking FIFA y terminará nueve casillas por debajo. Foto: composición de LR/FPF

La selección peruana cerrará el 2025 en el puesto 51 del ranking FIFA, un lugar por encima de su ubicación previa. Este lunes 22 de diciembre, el organismo internacional publicó la última actualización en el año en su clasificación de los representativos nacionales masculinos, el cual dejó algunas novedades.

En el caso de la Bicolor, curiosamente no se tomó en cuenta la reciente victoria sobre Bolivia en amistoso, sino que únicamente se consideró la derrota frente a Chile, la cual ya se había incluido en la actualización de noviembre. De esta forma, Perú no sumó ni perdió puntos, pero aún así pudo subir un lugar.

¿Por qué Perú subió un puesto en el ranking FIFA?

La razón de la mejora de Perú en el ranking FIFA se debe a que Qatar, que en noviembre se situaba en la casilla número 51, bajó tres puestos debido a sus malos resultados en la Copa Árabe. Ello permitió que los equipos ubicados inmediatamente después (Perú, Chile y Mali) suban automáticamente.

Ranking actualizado a diciembre de 2025. Foto: captura de FIFA

Considerando solo la posición de los países de Conmebol, la Blanquirroja marcha octava, apenas por delante de Chile y Bolivia. Su descenso se dio de forma progresiva desde abril de este año, cuando estaba en el sexto puesto de la región, debido al pésimo cierre que tuvo en las eliminatorias.

¿Por qué la FIFA no consideró el amistoso ante Bolivia para su ranking?

En principio, el juego disputado ante Bolivia en Chincha no fue organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sino por la Safap (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú). Como además tampoco se jugó en una fecha FIFA, el resultado no habría entrado en consideración del organismo para la elaboración de su ranking.

No obstante, algunos comunicadores señalaron que, al usarse el escudo de la FPF y la indumentaria oficial de ambas selecciones, contar con terna arbitral FIFA y presencia de público en el estadio, el partido cumpliría con los estándares internacionales para ser tenido en cuenta.

Una posible explicación de por qué esto no ocurrió es la fecha en la que se llevó a cabo el Perú vs Bolivia (21 de diciembre), apenas un día antes de la publicación del ranking. Este escaso margen de tiempo explicaría por qué no entró en el periodo de análisis, mismo caso que el Marruecos vs Comores, que se jugó el mismo día, por la Copa Africana de Naciones, la cual sí es una competencia oficial.

Según se puede ver en la página web de la FIFA, para otras selecciones los encuentros más recientes que se evaluaron datan del 17 de diciembre como máximo. Sin embargo, por el momento no hay confirmación oficial sobre este asunto.