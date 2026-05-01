Partidos de hoy, viernes 1 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo como LaLiga de España, Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Hoy viernes 1 de mayo de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de los mejores campeonatos del mundo como LaLiga, Premier League y Serie A. En Perú, no habrá acción en la Liga 1, pero sí en la Liga 2. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
En LaLiga, Girona y Mallorca dan inicio al primer duelo de la fecha 34 del campeonato español. Leeds United y Burnley arrancan la jornada 35 en la Premier League con un partidazo. Por el lado del fútbol italiano, Pisa recibe a Lecce en un enfrentamiento por salir de los últimos lugares de la tabla. En Perú, se juega la segunda división con el encuentro entre Sport Huancayo 2 y Tacna Heroica.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Girona vs Mallorca
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DirecTV Sports
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Leeds United vs Burnley
- Hora: 2.00 a. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Pisa vs Lecce
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Turquía HOY
- Rizespor vs Konyaspor
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: BeIN Sports
- Gaziantep vs Besiktas
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: BeIN Sports
Partidos de la Liga de Bélgica HOY
- Cercle Brugge vs Zulte Waregem
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: DAZN
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Sport Huancayo 2 vs Tacna Heroica
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: Bicolor+ / YouTube