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Universitario abrió proceso disciplinario contra José Rivera: futbolista no será considerado en convocatorias tras patear camiseta del club

La institución crema confirmó que el 'Tunche' Rivera no será considerado en las convocatorias de Universitario mientras se realizan las respectivas investigaciones.

José Rivera no será tomado en cuenta en las convocatorias de Universitario. Foto: Liga 1
José Rivera no será tomado en cuenta en las convocatorias de Universitario. Foto: Liga 1
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Luego de que se viralizara un video en el que aparece el delantero José Rivera pateando la camiseta de Universitario, el club anunció el inicio de un proceso disciplinario interno contra el atacante. El incidente ocurrió al finalizar el duelo ante Atlético Grau en el Estadio Monumental, donde el club crema cayó por 1-0 con gol de Raúl Ruidíaz.

A través de un comunicado, la institución informó que el 'Tunche' no será considerado en las próximas convocatorias del equipo mientras se realizan las investigaciones correspondientes. “Universitario de Deportes reafirma su compromiso con el respeto a nuestros símbolos, valores e identidad institucional”, señaló el cuadro crema.

Comunicado de Universitario sobre José Rivera. Foto: Universitario

Comunicado de Universitario sobre José Rivera. Foto: Universitario

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Universitario abrió proceso disciplinario contra José Rivera

La medida adoptada por el club busca hacer respetar el reglamento interno y la identidad de la institución. Luego de que se difundiera el video en el que José Rivera lanzó y pateó la camiseta crema, el 'Tunche' ofreció disculpas públicas y aseguró sentirse avergonzado por lo ocurrido.

El futbolista indicó que asumirá las consecuencias y negó haber actuado con intención de faltarle el respeto al club o a la hinchada. Esta polémica se produjo en medio de una crisis deportiva de Universitario, que se despidió de la lucha por el Torneo Apertura luego de la caída como local ante Atlético Grau.

PUEDES VER: Vivian Baella pide disculpas y se rectifica por dichos sobre Alianza Lima y Flavia Montes: "No se ajusta a la verdad"

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¿En qué equipos ha jugado José Rivera?

El 'Tunche' tiene experiencia a nivel profesional en algunos equipos de la Liga 1. Esta es la lista de clubes por los que pasó el actual atacante crema.

  • Unión Comercio
  • Cusco FC
  • Carlos A. Mannucci
  • Universitario
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