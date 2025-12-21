Aunque muchos hinchas ya se han dado por vencidos con la idea de ver a Neymar jugar otro Mundial, el propio futbolista sigue ilusionado con poder lograrlo. La ambición de 'Ney' no es solo decir presente en el torneo, sino incluso ganarlo con un gol suyo en la final. Así lo declaró recientemente durante un multitudinario evento en su país.

El último sábado, el futbolista del Santos subió al escenario donde el cantante Tiaguinho llevaba a cabo su espectáculo llamado 'Tardezinha'. El delantero no dudó en aceptar la responsabilidad que le impuso el intérprete de encaminar al Scratch a la conquista de una nueva Copa del Mundo 24 años después de la última.

¿Qué dijo Neymar sobre Brasil en el próximo Mundial?

"Si llegamos a la final, te lo prometo (marcar un gol)", fueron las audaces palabras del astro en respuesta a una pregunta del artista. Inmediatamente después, Neymar bromeó al pedirle ayuda al DT, Carlo Ancelotti, para que lo vuelvan a convocar.

"Haremos todo lo posible para que el Mundial llegue a Brasil. Lo posible y lo imposible. Me lo puedes exigir en julio. ¡Ancelotti, ayúdanos!", agregó el atacante, que no juega por la Canarinha desde la dolorosa lesión que sufrió en octubre del 2023.

Neymar no ha sido convocado durante la etapa de Ancelotti como DT. Foto: composición de LR/AFP

Semana atrás, al ser consultado por el caso del exjugador del Barcelona, 'Carletto' aseguró que sí lo tiene en consideración, pero que su convocatoria dependerá del estado físico en el que se encuentre.

"Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial. No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico", dijo el estratega.

Precisamente con este fin es que 'Ney' se someterá a una operación a los meniscos, según la prensa brasileña. El portal R7Esportes asegura que, luego de la intervención, el delantero jugará la Copa Sudamericana con el Santos a fin de llegar con ritmo para el certamen de la FIFA.

Brasil en el Mundial 2026: rivales y fecha de debut

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 determinó que Brasil quede emparejado en el grupo C junto con Marruecos, Haití y Escocia. Su primer partido será ante el combinado africano, el 13 de junio, tras lo cual se medirá a los caribeños el 19 de junio para finalmente cerrar ante los europeos el 24 de junio.