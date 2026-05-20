HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

¡Rafael López Aliaga investigado por el Poder Judicial! y encuesta IPSOS | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

“La gente está muriendo”: comunidad indígena de Purús denuncia crisis humanitaria por aislamiento

Representantes exigen al Gobierno soluciones, ya que denuncian que la suspensión de vuelos civiles pone en riesgo la vida de más de 300 personas. Niños y enfermos requieren evacuación médica urgente.

Representantes de organizaciones indígenas de Purús llegan a Lima para denunciar la crisis humanitaria y sanitaria que enfrenta la provincia debido al deterioro del aeródromo de Puerto Esperanza.
Representantes de organizaciones indígenas de Purús llegan a Lima para denunciar la crisis humanitaria y sanitaria que enfrenta la provincia debido al deterioro del aeródromo de Puerto Esperanza. | composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Representantes de las organizaciones indígenas de la provincia de Purús, en la región Ucayali, llegaron a Lima para denunciar la grave crisis humanitaria, sanitaria y de conectividad que enfrenta esta zona fronteriza debido al deterioro crítico del aeródromo de Puerto Esperanza, la única vía de acceso permanente hacia la provincia.

La delegación, encabezada por la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU), base regional de ORAU y nacional de AIDESEP, advirtió que la suspensión de vuelos civiles y humanitarios ya pone en riesgo la vida de cientos de personas, entre ellas niños, adultos mayores y pacientes que requieren evacuación médica urgente.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, ROBERTO SÁNCHEZ Y LA SEGUNDA VUELTA QUE NADIE SOÑÓ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

lr.pe

Crisis humanitaria en Purús

“Está muriendo la gente porque no hay petróleo y no hay cómo llevar apoyo, porque ya no puede entrar ningún avión”, denunció Roy Jijida, apu de FECONAPU.

Según explicó el dirigente indígena, Purús depende exclusivamente del transporte aéreo debido a que no existen carreteras ni rutas fluviales permanentes que conecten a la provincia con el resto del país. Sin embargo, el deterioro de la pista del aeródromo ha provocado la paralización de vuelos y el aislamiento progresivo de las comunidades. “No hay salida para nosotros, ni vía carretera, ni vía río. Solo vía aérea”, sostuvo.

Jijida señaló que las organizaciones indígenas vienen alertando desde hace años sobre el mal estado del aeródromo de Puerto Esperanza sin obtener respuestas efectivas por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y CORPAC. “Nosotros como organización hemos presentado durante tres años documentación ante diferentes entidades del Estado, pero no hay resultados”, afirmó.

Además, precisó que la infraestructura aeroportuaria arrastra entre 10 y 15 años sin mantenimiento adecuado, situación que hoy amenaza con agravar aún más la emergencia en Purús.

300 personas varadas

La falta de conectividad ya afecta directamente a la población. De acuerdo con el apu, alrededor de 300 personas permanecen varadas entre Pucallpa y Purús debido a la suspensión de vuelos. “Acá en Pucallpa hay 300 personas varadas, enfermos, pacientes, niños y todos. Están durmiendo en el piso para buscar cupo”, denunció.

Las organizaciones indígenas alertaron también sobre el riesgo de desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas en la provincia, además de una posible crisis energética por la falta de ingreso de petróleo. “Por el momento no hay nada: ni alimentos, ni medicinas, ni combustible”, indicó Jijida.

PUEDES VER: Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

lr.pe

Exigen acciones al Gobierno y llegan a Lima

Frente a esta situación, FECONAPU, ORAU y AIDESEP exigen al Gobierno una intervención inmediata para recuperar la operatividad del aeródromo y reanudar los vuelos humanitarios. Sin embargo, el principal reclamo apunta a la construcción urgente de un nuevo aeropuerto que garantice conectividad permanente y segura para Purús.

Las organizaciones recordaron además que Purús alberga 43 comunidades nativas y cumple un rol estratégico por su ubicación fronteriza y por la presencia de áreas protegidas como el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Indígena Mashco Piro, donde habitan pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

Finalmente, los dirigentes indígenas anunciaron que realizarán reuniones, acciones públicas y movilizaciones pacíficas en Lima para exigir respuestas urgentes del Estado frente a una crisis que, aseguran, ya cobra vidas humanas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Policía captura en Pucallpa a presunto asesino de un agente de la DEA

Policía captura en Pucallpa a presunto asesino de un agente de la DEA

LEER MÁS
Roban más de 2.400 cajas de cerveza y las hallan en local de conocido empresario en Pucallpa

Roban más de 2.400 cajas de cerveza y las hallan en local de conocido empresario en Pucallpa

LEER MÁS
La larga lucha de los indígenas de la Amazonía por su supervivencia

La larga lucha de los indígenas de la Amazonía por su supervivencia

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

LEER MÁS
Niño Costero: Senamhi alerta lluvias en esta zona de la costa, pese a temperaturas cálidas

Niño Costero: Senamhi alerta lluvias en esta zona de la costa, pese a temperaturas cálidas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

LEER MÁS
Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

Empresario peruano condecorado por el Congreso habría estafado con US$ 3 millones a familias limeñas: estaría prófugo en España

LEER MÁS
Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 6,1 remeció Ia ciudad, causó daños y dejó 27 heridos

Temblor en Ica: sismo de magnitud 6,1 remeció Ia ciudad, causó daños y dejó 27 heridos

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

Panini

Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025