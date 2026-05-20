Representantes de organizaciones indígenas de Purús llegan a Lima para denunciar la crisis humanitaria y sanitaria que enfrenta la provincia debido al deterioro del aeródromo de Puerto Esperanza. | composición LR

Representantes de organizaciones indígenas de Purús llegan a Lima para denunciar la crisis humanitaria y sanitaria que enfrenta la provincia debido al deterioro del aeródromo de Puerto Esperanza. | composición LR

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Representantes de las organizaciones indígenas de la provincia de Purús, en la región Ucayali, llegaron a Lima para denunciar la grave crisis humanitaria, sanitaria y de conectividad que enfrenta esta zona fronteriza debido al deterioro crítico del aeródromo de Puerto Esperanza, la única vía de acceso permanente hacia la provincia.

La delegación, encabezada por la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU), base regional de ORAU y nacional de AIDESEP, advirtió que la suspensión de vuelos civiles y humanitarios ya pone en riesgo la vida de cientos de personas, entre ellas niños, adultos mayores y pacientes que requieren evacuación médica urgente.

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Crisis humanitaria en Purús

“Está muriendo la gente porque no hay petróleo y no hay cómo llevar apoyo, porque ya no puede entrar ningún avión”, denunció Roy Jijida, apu de FECONAPU.

Según explicó el dirigente indígena, Purús depende exclusivamente del transporte aéreo debido a que no existen carreteras ni rutas fluviales permanentes que conecten a la provincia con el resto del país. Sin embargo, el deterioro de la pista del aeródromo ha provocado la paralización de vuelos y el aislamiento progresivo de las comunidades. “No hay salida para nosotros, ni vía carretera, ni vía río. Solo vía aérea”, sostuvo.

Jijida señaló que las organizaciones indígenas vienen alertando desde hace años sobre el mal estado del aeródromo de Puerto Esperanza sin obtener respuestas efectivas por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y CORPAC. “Nosotros como organización hemos presentado durante tres años documentación ante diferentes entidades del Estado, pero no hay resultados”, afirmó.

Además, precisó que la infraestructura aeroportuaria arrastra entre 10 y 15 años sin mantenimiento adecuado, situación que hoy amenaza con agravar aún más la emergencia en Purús.

300 personas varadas

La falta de conectividad ya afecta directamente a la población. De acuerdo con el apu, alrededor de 300 personas permanecen varadas entre Pucallpa y Purús debido a la suspensión de vuelos. “Acá en Pucallpa hay 300 personas varadas, enfermos, pacientes, niños y todos. Están durmiendo en el piso para buscar cupo”, denunció.

Las organizaciones indígenas alertaron también sobre el riesgo de desabastecimiento de alimentos, combustible y medicinas en la provincia, además de una posible crisis energética por la falta de ingreso de petróleo. “Por el momento no hay nada: ni alimentos, ni medicinas, ni combustible”, indicó Jijida.

Exigen acciones al Gobierno y llegan a Lima

Frente a esta situación, FECONAPU, ORAU y AIDESEP exigen al Gobierno una intervención inmediata para recuperar la operatividad del aeródromo y reanudar los vuelos humanitarios. Sin embargo, el principal reclamo apunta a la construcción urgente de un nuevo aeropuerto que garantice conectividad permanente y segura para Purús.

Las organizaciones recordaron además que Purús alberga 43 comunidades nativas y cumple un rol estratégico por su ubicación fronteriza y por la presencia de áreas protegidas como el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Indígena Mashco Piro, donde habitan pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

Finalmente, los dirigentes indígenas anunciaron que realizarán reuniones, acciones públicas y movilizaciones pacíficas en Lima para exigir respuestas urgentes del Estado frente a una crisis que, aseguran, ya cobra vidas humanas.

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