Sporting Cristal y sus posibles rivales en la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se mantiene expectante al sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El conjunto rimense no puedo acceder directamente a la fase de grupos después de perder ante Cusco FC y quedar como Perú 3 en la Liga 1. De esta manera, tendrá que superar a dos equipos si quiere las siguientes instancias del certamen continental.

Eso sí, en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, Cristal puede enfrentarse a contrincantes de gran envergadura. A continuación, conoce los posibles rivales con los que podría medirse el equipo de Paulo Autuori.

Posibles rivales de Sporting Cristal en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Hay que tener en cuenta que Sporting Cristal podría enfrentarse a cualquier ganador de la fase 1. En este sentido, es probable que exista un enfrentamiento ante Alianza Lima. Asimismo, podría chocar con clubes como Botafogo, Liga de Quito, Atlético Nacional, entre otros.

Ganadores de la Fase 1

Argentinos Jrs.

Botafogo o Sao Paulo

Bahía (Brasil)

Huachipato (Chile)

O’Higgins (Chile)

Tolima o Atlético Nacional (Colombia)

Medellín (Colombia)

The Strongest o campeón de Copa Bolivia

Liga de Quito / Barcelona SC / Universidad Católica (Ecuador)

Guaraní (Paraguay)

Liverpool (Uruguay)

Carabobo (Venezuela)

¿Cuándo será el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal tendrá que aguardar al sorteo de la Copa Libertadores para saber con precisión quiénes podrían ser sus adversarios en la Fase 2 del certamen.

Según comunicó la Conmebol, el evento se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre, a partir de las 10:00 a.m. (hora de Perú), en la sede del organismo sudamericano, ubicada en Paraguay.