Deportes

Diego Rebagliati explicó por qué Pedro Gallese decidió fichar por Deportivo Cali: "Le han hecho una oferta brutal"

El comentarista deportivo reconoció que le sorprendió la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali; sin embargo, lo comprendió cuando le explicaron la jugosa oferta que le hizo la institución cafetera. 

Diego Rebagliati contó que un grupo económico invirtió una fuerte cantidad de dinero en Deportivo Cali. Foto: composición LR/D&T/Fanáticos del fútbol
Diego Rebagliati contó que un grupo económico invirtió una fuerte cantidad de dinero en Deportivo Cali. Foto: composición LR/D&T/Fanáticos del fútbol

Pedro Gallese decidió volver a Sudamérica para jugar en Deportivo Cali. El último miércoles 17 de diciembre, el conjunto cafetero confirmó un principio de acuerdo con el portero de la selección peruana, quien tendrá que someterse a los exámenes médicos para concretar su fichaje. Este traspaso impactó a varios y uno de los que admitió su sorpresa fue Diego Rebagliati, quien aseguró que no esperaba que llegue al fútbol colombiano.

Sin embargo, se enteró que una empresa con gran poder adquisitivo compró a Deportivo Cali e invirtió una fuerte cantidad de dinero. Por ello, el Azucarero ha comenzado a fichar y una de sus grandes apuestas para el 2026 fue Pedro Gallese.

PUEDES VER: Jorge Fossati reaparece para hablar sobre su salida de Universitario y le responde a Carlos Galván: Se ha mentido tanto

lr.pe

Diego Rebagliati contó por qué Pedro Gallese fichó por Deportivo Cali

En la última edición del programa 'D&T', Rebagliati detalló que Gallese ha recibido una muy buena oferta de Deportivo Cali. Tras la reciente inversión, Cali prepara un proyecto ambicioso de cara a la próxima temporada.

"Me han dado la explicación de por qué Gallese al Deportivo Cali. Al Cali lo ha comprado un grupo económico muy fuerte y le han metido 10 millones de dólares de arranque. Quieren armar el Cali y le han hecho una oferta brutal a Gallese", dijo.

PUEDES VER: Millonarios no pagaría la cláusula completa por Rodrigo Ureña: el monto que Universitario recibiría por el jugador

lr.pe

Deportivo Cali confirmó principio de acuerdo con Pedro Gallese

En su comunicado, Deportivo Cali anunció un acuerdo con Pedro Gallese para integrarse a sus filas. El guardameta tendrá que viajar a tierras colombianas para pasar exámenes médicos y concretar algunos términos contractuales.

"El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes", informaron.

"Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali", agregaron.

