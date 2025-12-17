Sporting Cristal confirma su primera baja tras caer en los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal comienza a pensar en la próxima temporada. Después de perder ante Cusco FC y tener que jugar la fase previa de la Copa Libertadores 2026, el conjunto celeste anunció su primera baja. Se trata de Alejandro Duarte, portero que no contó con muchos minutos esta temporada. El guardameta de 31 años recaló en el Rímac tras su paso por el Alajuelense de Costa Rica.

Sin embargo, nunca pudo adueñarse del pórtico y solo logró disputar dos encuentros en toda la temporada. De esta manera, Duarte abandona la disciplina de Cristal y estaría cerca de fichar por Alianza Lima.

Sporting Cristal anuncia la salida de Alejandro Duarte

"¡Gracias por todo, Ale! Alejandro Duarte no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2021. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo en estos años con la Celeste. ¡Muchos éxitos!", escribió el club en sus redes sociales.

Asimismo, otras de las partidas que confirmó Sporting Cristal fue la de Nicolas Pasquini. El argentino era uno de los más criticados por la hinchada celeste y ahora se irá del club tras 3 temporadas.

¿Alejandro Duarte llegará a Alianza Lima tras irse de Sporting Cristal?

Desde hace varias semanas, Alejandro Duarte suena con fuerza para llegar a Alianza Lima. El arquero recalaría en Matute para ser el suplente del boliviano Guillermo Viscarra. Ahora, con su salida confirmada de Cristal, el rumor cobra aún más fuerza. Eso sí, aún no hay nada concreto por parte del elenco blanquiazul.