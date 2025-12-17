HOYSuscripcion LR Focus

Inhabilitan a Delia Espinoza por 10 años y Congreso amplía Reinfo minero hasta 2026

Fútbol Peruano

Sporting Cristal confirma su primera baja tras caer en los playoffs de la Liga 1 2025

A través de redes sociales, el conjunto rimense anunció la salida de uno jugador, quien no tuvo muchos minutos en esta temporada.

Alejandro Duarte llegó a Sporting Cristal procedente de Alajuelense. Foto: composición LR/X
Alejandro Duarte llegó a Sporting Cristal procedente de Alajuelense. Foto: composición LR/X

Sporting Cristal comienza a pensar en la próxima temporada. Después de perder ante Cusco FC y tener que jugar la fase previa de la Copa Libertadores 2026, el conjunto celeste anunció su primera baja. Se trata de Alejandro Duarte, portero que no contó con muchos minutos esta temporada. El guardameta de 31 años recaló en el Rímac tras su paso por el Alajuelense de Costa Rica.

Sin embargo, nunca pudo adueñarse del pórtico y solo logró disputar dos encuentros en toda la temporada. De esta manera, Duarte abandona la disciplina de Cristal y estaría cerca de fichar por Alianza Lima.

PUEDES VER: Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: Le faltó el respeto al club

lr.pe

Sporting Cristal anuncia la salida de Alejandro Duarte

"¡Gracias por todo, Ale! Alejandro Duarte no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde 2021. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo en estos años con la Celeste. ¡Muchos éxitos!", escribió el club en sus redes sociales.

Asimismo, otras de las partidas que confirmó Sporting Cristal fue la de Nicolas Pasquini. El argentino era uno de los más criticados por la hinchada celeste y ahora se irá del club tras 3 temporadas.

PUEDES VER: Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: Es una posibilidad

lr.pe

¿Alejandro Duarte llegará a Alianza Lima tras irse de Sporting Cristal?

Desde hace varias semanas, Alejandro Duarte suena con fuerza para llegar a Alianza Lima. El arquero recalaría en Matute para ser el suplente del boliviano Guillermo Viscarra. Ahora, con su salida confirmada de Cristal, el rumor cobra aún más fuerza. Eso sí, aún no hay nada concreto por parte del elenco blanquiazul.

