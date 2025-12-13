HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Pedro García revela qué le explicó Jorge Fossati sobre su salida de Universitario: "No hubo diferencia económica"

El periodista dio detalles sobre una conversación privada que mantuvo con Jorge Fossati y confesó cuáles habrían sido los detonantes de su salida de Universitario.

Pedro García aseguró que hubo otras peticiones de Jorge Fossati a Universitario para renovar. Foto: composición LR/La Roro Network/Tiempo Crema
Después de varias semanas de negociación, Universitario anunció la salida de Jorge Fossati para el 2026. A pesar de las diversas reuniones, ambas partes no llegaron a un acuerdo y decidieron separar sus caminos tras haber logrado el tricampeonato. La 'U' ya piensa en su próximo entrenador y todo indica que el elegido sería el español Javier Rabanal. Sin embargo, aún algunos hinchas continúan preguntándose qué sucedió entre el 'Nonno' y el club merengue para que haya sido imposible extender su vínculo.

Existen diversas teorías alrededor de su partida, pero pocas tienen sustento alguno. En medio de este contexto, el periodista Pedro García desveló una conversación privada que mantuvo con Fossati, quien le aseguró que el tema económico no fue la razón por la que se fue Universitario.

Pedro García revela qué le dijo Jorge Fossati antes de irse de Universitario

"Yo le escribí temprano, a las 8 de la noche. ¿Es definitivo lo de la renovación o queda una última conversación? Le pregunté más directo. A las 10.30 sale el comunicado y me pone 'ya sabrás que no'. Bueno, le pregunto un poco más: '¿tan jod*** fue el desacuerdo? Él me aclara que no hubo diferencia económica", contó García en el programa 'Fútbol Excitante', de la Roro Network.

Posteriormente, el comunicador hizo un análisis de las palabras de Fossati. Bajo su punto de vista, su partida se debió a otras solicitudes que habría hecho el técnico uruguayo a la 'U' de cara el 2026.

"Me está diciendo que no hubo un asunto que tenga que ver con lo económico. Es versión de Fossati. Lo que me lleva al escenario de las otras peticiones que eran no entrenar en Campo Mar, concentrar en el Marriot, viajar en chárter. Habían peticiones. Entiendo que el desacuerdo se focaliza en eso. De primera mano te aclaro que no hubo diferencia económica", argumentó.

¿Quién será el nuevo DT de Universitario para el 2026?

En las últimas horas, tomó forma la llegada de Javier Rabanal a Universitario para el 2026. El entrenador de Independiente del Valle sería el sustituto de Jorge Fossati en el banquillo y tendría la misión de lograr el tetracampeonato.

Es más, su llegada a Ate ya sería un hecho, puesto que IDV confirmó este sábado 13 de diciembre que Rabanal no seguirá siendo su estratega de cara a la próxima campaña.

