Emelec recibirá a LDU Quito por la semifinal de la Copa Ecuador en el estadio George Capwell. Ambos llegan con realidades distintas: mientras los capitalinos atraviesan una racha positiva, el 'Bombillo' vive una temporada irregular. El encuentro podrá verse por DSports y vía streaming en DGO, y también podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

El partido se disputará este 17 de noviembre a las 7.00 p.m. Esta será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten en una semifinal de la Copa Ecuador. La primera ocurrió en 2019, cuando los 'Albos' eliminaron a Emelec en los penales tras un 2-2 global, también en el George Capwell.

¿A qué hora juega Emelec vs LDU Quito?

El encuentro empezará desde las 7.00 p.m. (hora peruana). A continuación La República Deportes preparo a lista de horarios para otros países.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Brasil (hora de Brasília): 9:00 p.m.

¿Dónde ver Emelec vs LDU Quito?

El encuentro se podrá seguir por la señal de DSports y vía streaming por DGO. Además, puedes seguir el minuto a minuto de este partidazo aquí, en La República Deportes.

¿Cuándo juega Emelec vs LDU Quito?

El partido entre Emelec contra LDU Quito por la Copa Ecuador se jugará este lunes 17 en el estadio George Capwell. Este encuentro se jugará ha partido único.

Últimos partidos de Emelec

El Nacional 2 - 1 Emelec

Macará 3 - 0 Emelec

Emelec 1 - 0 Delfín SC

Guayaquil City 0 (0) - 0 (2) Emelec

Aucas 0 - 0 Emelec

Últimos partidos de LDU Quito