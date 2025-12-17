Atlético Nacional vs Medellín EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por la final de la Copa Colombia
En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional e Independiente Medellín definen al campeón de la Copa Colombia 2025 con una nueva edición del clásico paisa.
- Ousmane Dembélé en la cima del fútbol: ganó el Premio The Best y volvió a superar a Lamine Yamal
- Alianza Lima confirmó fecha y hora para la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter Miami de Lionel Messi
Atlético Nacional vs Medellín EN VIVO juegan este miércoles 17 de diciembre, desde las 7.30 p. m. (hora colombiana), por la final de vuelta de la Copa Colombia 2025. El partido se disputará en el estadio Atanasio Girardot y será transmitido por la señal de Win+ Fútbol. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, también puedes mantenerte al tanto a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.
Llegó la hora de la verdad para el Verdolaga y el Poderoso de la Montaña. Tras el empate sin goles en el primer capítulo de esta final, ambos clubes saldrán decididos a quedarse con el triunfo para alcanzar así el premio extra que otorga este trofeo: clasificar a la Copa Sudamericana 2026.
PUEDES VER: PSG vs Flamengo: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Copa Intercontinental 2025?
Más allá de que ambas escuadras lleguen en igualdad de condiciones luego de su decepcionante desempeño en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, por historia Atlético Nacional es el claro favorito a vencer, pues en siete finales nunca ha perdido y es el vigente campeón. Independiente Medellín también sabe lo que es conquistar el certamen (lo hizo en tres ocasiones), aunque perdió una vez. Su principal motivación será volver a ganarle una final a su máximo rival, tal como hizo en el 2004 por liga.
¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Medellín?
En Colombia, el clásico entre Atlético Nacional y Medellín arrancará a las 7.30 p. m. Para otros países, consulta el horario correspondiente de acuerdo a la siguiente guía.
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 7.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. (jueves 18).
¿En qué canal ver Atlético Nacional vs Medellín?
La transmisión de este partido del fútbol colombiano estará a cargo del canal Win+ Fútbol en territorio cafetero. Esta señal deportiva se puede sintonizar en diversos servicios de TV por cable y/o satélite.
Win+ Fútbol vía satélite:
- DirecTV: canal 634 (SD) y 1634 (HD)
- Movistar: canal 497 (SD) y 896 (HD)
- ClaroTV: canal 523 (HD).
Win+ Fútbol vía cable:
- ClaroTV: canal 522 (SD) y 1522 (HD)
- Tigo: canal 139 (SD) y 239 (HD).
Win+ Fútbol vía IPTV
- Movistar: canal 210 (HD)
- EMCALI: canal 205 (HD)
- ETB: canal 388 (SD) y 389 (HD)
- Tigo: canal 24 (SD) y 239 (HD)
- ClaroTV: canal 1522 (HD).
Alineaciones probables de Atlético Nacional vs Medellín
Estos son los posibles equipos titulares de Atlético Nacional y Medellín para la definición del título.
- Atlético Nacional: Ospina; Román, García, Tesillo, Cándido; Matheus Uribe, Zapata; Marino, Cardona, Sarmiento; Morelos
- Medellín: Aguerre; Mantilla, Ortiz, Londoño, Mena; Alvarado, Berrío, Baldomero, Arizala; Fydriszewski, León.
Pronóstico de Atlético Nacional vs Medellín
Las principales casas de apuestas le dan una ligera ventaja a Medellín en las cuotas. La condición de visitante le juega en contra a Atlético Nacional.
- Betsson: gana Nacional (2,68), empate (3,25), gana Medellín (2,58)
- Betano: gana Nacional (3,05), empate (2,92), gana Medellín (2,65)
- Bet365: gana Nacional (2,88), empate (3,10), gana Medellín (2,50)
- 1XBet: gana Nacional (2,86), empate (2,99), gana Medellín (2,53)
- Coolbet: gana Nacional (2,90), empate (3,00), gana Medellín (2,50)
- Doradobet: gana Nacional (3,00), empate (2,80), gana Medellín (2,66).
Boletas para Atlético Nacional vs Medellín
Estos son los precios de las entradas para el clásico paisa. Los boletos para los sectores que aún están disponibles se podrán comprar a través de la App DIM Plus.
Precios de las entradas para la final Medellín vs Nacional. Foto: DIM
Árbitro de Atlético Nacional vs Medellín
La Dimayor designó la siguiente terna arbitral, encabezada por el réferi FIFA Wilmar Roldán, como la encargada de impartir justicia en la final.
- Principal: Wilmar Roldán
- Asistente 1: Sebastián Vela
- Asistente 2: John Aguilar
- Cuarto árbitro: Jhon Ospina
- VAR: Lisandro Castillo
- AVAR: Mario Tarache.
¿Dónde juega Atlético Nacional vs Medellín?
El escenario de este compromiso será el estadio Atanasio Girardot, recinto ubicado en la ciudad de Medellín, provincia de Antioquia. Este coloso es el segundo más grande de Colombia y tiene capacidad para cerca de 45.000 espectadores.
PUEDES VER: Canal confirmado para el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 por las fases previas
Historial reciente de Atlético Nacional vs Medellín
Así quedaron los cinco últimos partidos entre Atlético Nacional y Medellín por Copa Colombia y Liga BetPlay.
- Atlético Nacional 0-0 Medellín | 13.12.25
- Atlético Nacional 2-1 Medellín | 04.12.25
- Medellín 0-0 Atlético Nacional | 23.11.25
- Atlético Nacional 5-2 Medellín | 26.10.25
- Medellín 3-3 Atlético Nacional | 07.09.25.