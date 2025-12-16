Javier Rabanal será el próximo DT de Universitario. Luego de coronarse campeón de la liga ecuatoriana con Independiente del Valle, el técnico español dará el segundo gran salto en su carrera para dirigir a la 'U'. Los objetivos son claros: llevarse el tetracampeonato y tener un notable papel en la próxima edición de la Copa Libertadores. Para lograrlo, Rabanal quiere contar con los mejores jugadores y estaría dispuesto a llevarse hasta 8 futbolistas de IDV para su nuevo proyecto.

Así lo comentó el propio estratega en una reciente entrevista para el programa 'Sin Códigos', de El Canal del Fútbol. Rabanal no quiso adelantar nombres, pero dejó en claro que varios de los jugadores de su actual plantel son de su gusto futbolístico.

Javier Rabanal se llevaría 8 jugadores de IDV a su nuevo club

"No te voy a decir nombres ni te voy a decir que sería capaz de ficharlos. Pero sí te voy a decir que de mi plantel de este año, 8 jugadores los llevaría si pudiera", fue lo que respondió Rabanal tras la interrogante de uno de los panelistas del programa.

Recordemos que, hace algunos meses, uno de los nombres que sonó en Universitario fue el de Claudio Spinelli. El delantero de 28 años ha tenido una gran temporada con IDV, pero su alto costo y proyección impedirían que pueda recalar en Ate.

Javier Rabanal explica cómo se enteró de su salida de IDV

En otro momento de la conversación, Javier Rabanal contó que conoció que no seguía en IDV por la prensa. Bajo su punto de vista, el comunicado del club fue ciertamente apresurado por los rumores que aseguraban que ya había firmado como nuevo DT de la U. de Chile.

"Yo me enteré por la prensa. La noche antes del partido ante Liga sale publicado y yo me enteré por la prensa. Creo que eso obedece por mala información que le dieron al club y lo dieron por válida. Aquí se llegó a decir que yo había firmado por la U. de Chile. También entiendo al club. Si no estaban convencidos de seguir juntos y encima dieron validez a esa información, entiendo que busquen a otro entrenador. Yo me enteré por la prensa", complementó.