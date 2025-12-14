Fernando Egúsquiza publicó en sus redes sociales una historia de Instagram en la que ofreció disculpas por los comentarios despectivos que realizó sobre las jugadoras de Olva Latina durante la transmisión de la Liga Peruana de Vóley. Cabe recordar que, en el encuentro entre dicho elenco y Deportivo Wanka. “Debería ser 3-0, pero estas son medio h**** las de Olva”, fueron las palabras del periodista.

En su post, salió a pedir disculpas, admitiendo así su error por lo sucedido. Explicó que no sabía que los micrófonos estaban prendidos y resaltó que fue una conversación interna que tuvo con su compañero.

Fernando Egúsquiza se disculpa por comentarios sobre jugadoras de Olva Latino

"Ayer, 13 de diciembre, poco antes de iniciar la transmisión del partido entre Olva Latino y Deportivo Wanka cometí un error que se ha hecho público, por lo que hoy corresponde pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido agraviadas. Fue una conversación por interno con mi compañero, sin advertir que los micrófonos estaban abiertos, lo que no justifica mi exabrupto y hoy me hago cargo y asumo la responsabilidad de lo que dije y reitero mis disculpas principalmente a todo el equipo de Olva Latino, a Latina y al equipo de Latina Deportes", fue parte del comunicado de Egúsquiza.