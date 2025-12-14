HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta
Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     Chile elige HOY a su nuevo presidente: sigue EN VIVO la segunda vuelta     
Deportes

Fernando Egúsquiza se disculpó por insultar en vivo a jugadoras de Olva Latino: "Me hago cargo y asumo la responsabilidad"

Durante la transmisión del partido entre Olva Latino y Deportivo Wanka, el periodista deportivo tuvo comentarios desatinados respecto al rendimiento de las jugadoras, por los que fue criticado.

Fernando Egúsquiza pidió disculpas por comentarios contra Olva Latino. Foto: composición LR
Fernando Egúsquiza pidió disculpas por comentarios contra Olva Latino. Foto: composición LR

Fernando Egúsquiza publicó en sus redes sociales una historia de Instagram en la que ofreció disculpas por los comentarios despectivos que realizó sobre las jugadoras de Olva Latina durante la transmisión de la Liga Peruana de Vóley. Cabe recordar que, en el encuentro entre dicho elenco y Deportivo Wanka. “Debería ser 3-0, pero estas son medio h**** las de Olva”, fueron las palabras del periodista.

En su post, salió a pedir disculpas, admitiendo así su error por lo sucedido. Explicó que no sabía que los micrófonos estaban prendidos y resaltó que fue una conversación interna que tuvo con su compañero.

Fernando Egúsquiza se disculpa por comentarios sobre jugadoras de Olva Latino

"Ayer, 13 de diciembre, poco antes de iniciar la transmisión del partido entre Olva Latino y Deportivo Wanka cometí un error que se ha hecho público, por lo que hoy corresponde pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido agraviadas. Fue una conversación por interno con mi compañero, sin advertir que los micrófonos estaban abiertos, lo que no justifica mi exabrupto y hoy me hago cargo y asumo la responsabilidad de lo que dije y reitero mis disculpas principalmente a todo el equipo de Olva Latino, a Latina y al equipo de Latina Deportes", fue parte del comunicado de Egúsquiza.

larepublica.pe
Notas relacionadas
Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

PSG - Flamengo: día, hora y canal TV para ver la gran final de la Copa Intercontinental 2025

LEER MÁS
Franco Navarro Jr. admite que Alianza Lima cometió errores en el manejo de la disciplina dentro del club: "Pero es parte del pasado"

Franco Navarro Jr. admite que Alianza Lima cometió errores en el manejo de la disciplina dentro del club: "Pero es parte del pasado"

LEER MÁS
Cusco FC y Sporting Cristal definen al segundo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cusco FC y Sporting Cristal definen al segundo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores

LEER MÁS
¡Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina! Blanquiazules dieron el golpe ante Universitario en la final 2025

¡Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina! Blanquiazules dieron el golpe ante Universitario en la final 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: “¿Cómo voy a hacer todo eso sola?”

Influencer de ‘A comer’ Alexander Quesquén es acusado por su expareja de infiel y aclara su relación con él: "No podía tolerar ese tipo de situaciones"

Lesly Águila revela enfermedad y explica la fuerte medida que tomó en Corazón Serrano: "Es parte de mi recuperación"

Deportes

Partido Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: horario y alineaciones de la final playoffs de la Liga 1

Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés EN VIVO por la fecha 16 de LaLiga 2025?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Interceptación telefónica evidenció pagos de empresario Argüelles a jueza Becerra

Indyra Oropeza: "El congresista Muñante, es irresponsable (...) no puede votar desde la desinformación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025