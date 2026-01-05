HOYSuscripcion LR Focus

Sebastián Britos revela por qué volvió al Perú tras su salida de Universitario y admite: "Me sorprendió no continuar"

El exarquero de Universitario se refirió acerca de su salida del club, reconociendo que lo tomó con sorpresa la decisión.

Sebastián Britos admite que le sorprendió su salida de Universitario. Foto: Composición LR
Sebastián Britos dio más detalles sobre su salida de Universitario de Deportes. El portero ha vivido días intensos luego de su salida del club 'crema'. Si bien, fue oficializado en Peñarol, tuvo que volver a Perú por motivos personales y para resolver algunos temas pendientes.

El portero brindó una entrevista a la emisora Sports 890 de Uruguay, donde mencionó que tomó con sorpresa su salida, ya que, no tenía en mente salir del club. "La verdad que me sorprendió. A todos, no sólo a mí, sino también a mis compañeros y a la gente que trabajaba en el club", mencionó el futbolista uruguayo en el programa radial.

PUEDES VER: Cusco FC asegura a 2 de sus figuras para pelear en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Sebastián Britos admite que le sorprendió su salida de Universitario

A pesar de campeonar con el club, dos veces de forma consecutiva, Universitario decidió que el experimentado arquero no continúe siendo plantel del plantel. La intención de Britos era seguir jugando en el exterior en un equipo grande. De todas formas, el llamado desde Peñarol fue clave para continuar su carrera en su país. "Mi intención no era quedarme en Uruguay, quería conseguir un equipo grande en otro país", mencionó el arquero.

De todas formas, el arquero resalta su llegada a un equipo histórico como Peñarol y mencionó que no dudo al recibir el llamado de Diego Aguirre, quien será su técnico esta temporada. "Me dejó muy contento que un tipo con historia pesada en el club (Aguirre) quisiera contar conmigo", “Tuve que viajar de apuro a Perú a finiquitar los temas que tenía que resolver, los últimos días fueron muy movidos para mí”, indicó el exportero 'crema'.

PUEDES VER: Luis Ramos se rinde a Paolo Guerrero en la pretemporada con Alianza Lima: "Tenía el sueño de jugar al lado de mi ídolo"

¿En qué equipos ha jugado Sebastián Britos?

El exarquero de Universitario pasó por distintos equipos de su país. De igual forma, tuvo la oportunidad de jugar en el exterior en cuatro oportunidades. Esta es la lista de clubes por donde pasó el uruguayo:

  • Bella Vista (Uruguay)
  • Wanderes (Uruguay)
  • Oriente Petrolero (Bolivia)
  • Liverpool FC (Uruguay)
  • Inter Palmira (Colombia)
  • Cerro (Uruguay)
  • Tanque Sisley (Uruguay)
  • Juventud (Uruguay)
  • Atlante (México)
  • Rocha FC (Uruguay)
  • Central Español (Uruguay)
  • Universitario (Perú)
  • Peñarol (Uruguay)
