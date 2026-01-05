Los equipos peruanos continúan con los partidos de preparación previo al inicio de la Liga 1. Desde Chile dieron a conocer que Everton, equipo de Viña del Mar, enfrentará a Sporting Cristal. Este encuentro será el segundo amistoso internacional por parte de los 'celestes', ya que, también tienen pactado un enfrentamiento ante Cruzeiro de Brasil.

Esta noticia la confirmó Cristian Castro, presidente del club chileno, cuando brindó una entrevista para el programa 'Código Deportivo' mencionando que ya está casi confirmado el encuentro ante el elenco 'cervecero'. "Después tenemos un partido internacional en Perú que está casi cerrado contra Sporting Cristal y por supuesto la 'Noche Oro y Cielo' que aún no hemos logrado cerrar pero si Dios quiere esta semana tendremos una noticia a la familia", indicó.

Sporting Cristal se enfrentaría ante Everton de Chile

El directivo también aseguró que el encuentro ante Sporting Cristal, será luego de enfrentar a Independiente de Avellaneda. "Vamos a Uruguay para un partido contra Independiente de Avellaneda, que es un duelo bastante importante, donde podemos ponerle bastante presión a nuestros jugadores. Eso es el 23 de enero", mencionó para los medios.

Everton culminó la temporada pasada en el puesto 14 con 26 puntos en el campeonato chileno. Pudo salvar la categoría por poco, ya que terminó antepenúltimo en la tabla de posiciones, dejando atrás a equipos importantes como Deportes Iquique y Unión Española.

¿Cuándo jugarán Sporting Cristal y Everton?

Si bien no se tiene aún la fecha confirmada para este partido, todo indicaría que este encuentro podría darse para la 'Tarde Celeste'. Normalmente las presentaciones de los equipos son previo al inicio del campeonato, por lo tanto se espera que este evento pueda darse antes de comenzar la Liga 1.