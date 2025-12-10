Solitario gol de Santiago González para el triunfo de Sporting Cristal sobre Cusco FC (1-0)

Llave abierta. El primer round entre Sporting Cristal y Cusco FC fue para los celestes. Un solitario gol de Santiago González alcanzó para que el conjunto del Rímac se quede con la victoria y pueda seguir luchando con ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026 (1-0).

Antes del primer cuarto de hora llegó la más clara para los celestes. Martín Távara intentó desde unos 30 metros con esa prodigiosa pierna izquierda que pasó cerca del arco defendido por Pedro Díaz, quien le dijo “no” con los dedos.

La titularidad de Gustavo Cazonatti fue muy importante en el equipo de Paulo Autuori. Tras un lateral, el volante brasileño metió un pase por arriba entre tres defensores para González (15’). El argentino definió por encima del ‘1’ cusqueño para darle la primera alegría de los más de 35.000 hinchas de Cristal que llegaron al Estadio Nacional.

El elenco imperial intentó acercarse a Diego Enríquez y se adueñó un poco más del balón, siempre buscando armar sus jugadas con Colman, Colito, Diez y Silva para alimentar al ‘9’ Facundo Callejo.

Pero las más claras fueron del conjunto del Rímac con un remate de González y un tiro de esquina que por poco se mete y antes un acercamiento de Maxloren Castro que asustó.

La ventaja durante la primera mitad fue celeste y en el complemento fue muy trabado y con pocas o nulas acciones de gol. El profesor Autuori movió su banca y ordenó los ingresos de Fernando Pacheco para darle mayor movilidad al ataque y Jesús Pretell por Gustavo Cazonatti, un cambio hombre por hombre.

Esto le funcionó al elenco del Rímac que inquietó a Díaz con un buen disparo de Leandro Sosa de zurda (su pierna menos hábil) y en el rebote, Pacheco no pudo resolver ante la gigantesca salvada del ‘1’. Cusco FC no tuvo ninguna llegada clara en el partido y por poco estuvo de llevarse el empate. Un mal pase de Pretell terminó en los pies de Juan Tévez, quien corrió hasta el área y definió mal. El balón salió para suerte de Cristal, que el domingo deberá aguantar el 1-0 en el Inca Garcilaso de la Vega (6:00 p.m.).