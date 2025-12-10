HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado reapareció en Oslo
María Corina Machado reapareció en Oslo      María Corina Machado reapareció en Oslo      María Corina Machado reapareció en Oslo      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Deportes

Solitario gol de Santiago González para el triunfo de Sporting Cristal sobre Cusco FC (1-0)

Este domingo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega se definirá al equipo que será Perú 2 en la Copa Libertadores.

Santiago González armó la fiesta en el Estadio Nacional.
Santiago González armó la fiesta en el Estadio Nacional. | Carlos Felix

Llave abierta. El primer round entre Sporting Cristal y Cusco FC fue para los celestes. Un solitario gol de Santiago González alcanzó para que el conjunto del Rímac se quede con la victoria y pueda seguir luchando con ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026 (1-0).

Antes del primer cuarto de hora llegó la más clara para los celestes. Martín Távara intentó desde unos 30 metros con esa prodigiosa pierna izquierda que pasó cerca del arco defendido por Pedro Díaz, quien le dijo “no” con los dedos.      

La titularidad de Gustavo Cazonatti fue muy importante en el equipo de Paulo Autuori. Tras un lateral, el volante brasileño metió un pase por arriba entre tres defensores para González (15’). El argentino definió por encima del ‘1’ cusqueño para darle la primera alegría de los más de 35.000 hinchas de Cristal que llegaron al Estadio Nacional.

El elenco imperial intentó acercarse a Diego Enríquez y se adueñó un poco más del balón, siempre buscando armar sus jugadas con Colman, Colito, Diez y Silva para alimentar al ‘9’ Facundo Callejo.

Pero las más claras fueron del conjunto del Rímac con un remate de González y un tiro de esquina que por poco se mete y antes un acercamiento de Maxloren Castro que asustó.

La ventaja durante la primera mitad fue celeste y en el complemento fue muy trabado y con pocas o nulas acciones de gol. El profesor Autuori movió su banca y ordenó los ingresos de Fernando Pacheco para darle mayor movilidad al ataque y Jesús Pretell por Gustavo Cazonatti, un cambio hombre por hombre.

Esto le funcionó al elenco del Rímac que inquietó a Díaz con un buen disparo de Leandro Sosa de zurda (su pierna menos hábil) y en el rebote, Pacheco no pudo resolver ante la gigantesca salvada del ‘1’. Cusco FC no tuvo ninguna llegada clara en el partido y por poco estuvo de llevarse el empate. Un mal pase de Pretell terminó en los pies de Juan Tévez, quien corrió hasta el área y definió mal. El balón salió para suerte de Cristal, que el domingo deberá aguantar el 1-0 en el Inca Garcilaso de la Vega (6:00 p.m.).

Notas relacionadas
Sporting Cristal venció a Cusco FC, pero dejó abierta la llave por playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal venció a Cusco FC, pero dejó abierta la llave por playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Cusco FC vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal de TV de la vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025

Cusco FC vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal de TV de la vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

LEER MÁS
¡Flamengo avanza en la Copa Intercontinental! Venció 2-1 a Cruz Azul u jugará las semifinales del torneo FIFA

¡Flamengo avanza en la Copa Intercontinental! Venció 2-1 a Cruz Azul u jugará las semifinales del torneo FIFA

LEER MÁS
Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

LEER MÁS
Sporting Cristal venció a Cusco FC, pero dejó abierta la llave por playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal venció a Cusco FC, pero dejó abierta la llave por playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

LEER MÁS
Manchester City sorprendió a Pol Deportes con tremendo regalo previo al partido contra Real Madrid por Champions League

Manchester City sorprendió a Pol Deportes con tremendo regalo previo al partido contra Real Madrid por Champions League

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: buscan a Rodrigo Ureña desde la liga colombiana

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: buscan a Rodrigo Ureña desde la liga colombiana

LEER MÁS
Pol Deportes se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

Pol Deportes se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Deportes

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario oficializa la baja de Jairo Vélez

Alianza Lima no renovará a 6 jugadores tras la dura eliminación ante Sporting Cristal: purga empezó con Néstor Gorosito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025