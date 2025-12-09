Alineaciones Sporting Cristal - Cusco FC: posibles formaciones del partido por final de los playoffs de la Liga 1 2025

Se juega la final de ida por los playoffs de la Liga 1. Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan en el primer partido que definirá qué equipo va a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por esa razón, Paulo Autuori y Miguel Rondelli vienen alistando sus mejores alineaciones para este encuentro.

Ambos equipos mantendrían a los jugadores habituales en sus respectivos esquemas. La ausencia de Luis Abram en Sporting Cristal, hará que Rafael Lutiger se mantenga como defensa central y Nicolás Pasquini como lateral izquierda.

Posible alineación de Sporting Cristal y Cusco FC

No habrán muchos cambios con respecto a los partidos anteriores. Sporting Cristal mantendrá el equipo que venció a Alianza Lima. De igual forma, Cusco FC no hará grandes modificaciones en cuanto al once que alineó en su último encuentro por Liga 1.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesus Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Alex Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Diez, Miguel Aucca; Iván Colman, Nicolás Silva, Lucas Colitto y Facundo Callejo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC por los playoffs?

El partido de ida por la final de los playoffs entre Sporting Cristal y Cusco FC se jugará este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m., en el Estadio Nacional.

Precios para el partido entre Sporting Cristal y Cusco FC

Sporting Cristal dio a conocer los precios de las entradas para el partido ante Cusco FC por la final de ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Las entradas van desde los S/. 22.90 en adelante y se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus.