Alineaciones Sporting Cristal - Cusco FC: posibles formaciones del partido por final de los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal recibirá a Cusco FC este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Nacional, en el partido de ida por la final de los playoffs de la Liga 1.

Sporting Cristal vs Cusco FC se enfrentan este miércoles 10 de diciembre por la Liga 1. Foto: Sporting Cristal
Sporting Cristal vs Cusco FC se enfrentan este miércoles 10 de diciembre por la Liga 1. Foto: Sporting Cristal

Se juega la final de ida por los playoffs de la Liga 1. Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan en el primer partido que definirá qué equipo va a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por esa razón, Paulo Autuori y Miguel Rondelli vienen alistando sus mejores alineaciones para este encuentro.

Ambos equipos mantendrían a los jugadores habituales en sus respectivos esquemas. La ausencia de Luis Abram en Sporting Cristal, hará que Rafael Lutiger se mantenga como defensa central y Nicolás Pasquini como lateral izquierda.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

lr.pe

Posible alineación de Sporting Cristal y Cusco FC

No habrán muchos cambios con respecto a los partidos anteriores. Sporting Cristal mantendrá el equipo que venció a Alianza Lima. De igual forma, Cusco FC no hará grandes modificaciones en cuanto al once que alineó en su último encuentro por Liga 1.

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesus Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
  • Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Alex Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Diez, Miguel Aucca; Iván Colman, Nicolás Silva, Lucas Colitto y Facundo Callejo.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC por los playoffs?

El partido de ida por la final de los playoffs entre Sporting Cristal y Cusco FC se jugará este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m., en el Estadio Nacional.

PUEDES VER: Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

lr.pe

Precios para el partido entre Sporting Cristal y Cusco FC

Sporting Cristal dio a conocer los precios de las entradas para el partido ante Cusco FC por la final de ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Las entradas van desde los S/. 22.90 en adelante y se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus.

  • Popular Sur: S/ 22.90
  • Oriente Alta y Baja Central: S/ 45.90
  • Oriente Intermedia Central: S/ 55.90
  • Oriente Alta Lateral Norte y Sur: S/ 29.90
  • Oriente Intermedia Lateral Norte y Sur: S/ 34.90
  • Oriente Baja Lateral Norte y Sur: S/ 32.90
  • Occidente Intermedia Central Pullman: S/ 129.90
  • Occidente Baja Central: S/ 89.90
  • Occidente Intermedia Central: S/ 99.90
  • Occidente Alta Central: S/ 79.90
  • Occidente Alta Lateral Norte y Sur: S/ 59.90
  • Occidente Intermedia Lateral Norte y Sur: S/ 74.90
  • Occidente Baja Lateral Sur: S/ 69.90
