Alineaciones Sporting Cristal - Cusco FC: posibles formaciones del partido por final de los playoffs de la Liga 1 2025
Sporting Cristal recibirá a Cusco FC este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Nacional, en el partido de ida por la final de los playoffs de la Liga 1.
- Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano
- ¿Cuándo juegan Sporting Cristal y Cusco FC los playoffs por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores?
Se juega la final de ida por los playoffs de la Liga 1. Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan en el primer partido que definirá qué equipo va a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por esa razón, Paulo Autuori y Miguel Rondelli vienen alistando sus mejores alineaciones para este encuentro.
Ambos equipos mantendrían a los jugadores habituales en sus respectivos esquemas. La ausencia de Luis Abram en Sporting Cristal, hará que Rafael Lutiger se mantenga como defensa central y Nicolás Pasquini como lateral izquierda.
PUEDES VER: Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo
Posible alineación de Sporting Cristal y Cusco FC
No habrán muchos cambios con respecto a los partidos anteriores. Sporting Cristal mantendrá el equipo que venció a Alianza Lima. De igual forma, Cusco FC no hará grandes modificaciones en cuanto al once que alineó en su último encuentro por Liga 1.
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesus Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
- Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Alex Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Diez, Miguel Aucca; Iván Colman, Nicolás Silva, Lucas Colitto y Facundo Callejo.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Cusco FC por los playoffs?
El partido de ida por la final de los playoffs entre Sporting Cristal y Cusco FC se jugará este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m., en el Estadio Nacional.
PUEDES VER: Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano
Precios para el partido entre Sporting Cristal y Cusco FC
Sporting Cristal dio a conocer los precios de las entradas para el partido ante Cusco FC por la final de ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Las entradas van desde los S/. 22.90 en adelante y se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus.
- Popular Sur: S/ 22.90
- Oriente Alta y Baja Central: S/ 45.90
- Oriente Intermedia Central: S/ 55.90
- Oriente Alta Lateral Norte y Sur: S/ 29.90
- Oriente Intermedia Lateral Norte y Sur: S/ 34.90
- Oriente Baja Lateral Norte y Sur: S/ 32.90
- Occidente Intermedia Central Pullman: S/ 129.90
- Occidente Baja Central: S/ 89.90
- Occidente Intermedia Central: S/ 99.90
- Occidente Alta Central: S/ 79.90
- Occidente Alta Lateral Norte y Sur: S/ 59.90
- Occidente Intermedia Lateral Norte y Sur: S/ 74.90
- Occidente Baja Lateral Sur: S/ 69.90