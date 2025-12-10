HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     
EN VIVO

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Deportes

Tabla de posiciones Mundial de Clubes Vóley 2025 EN VIVO: ¿cómo va Alianza Lima en el grupo A?

Alianza Lima se presenta en la fecha 2 del Mundial de Clubes Vóley 2025. Sigue los resultados en vivo y la tabla de posiciones del grupo de las blanquiazules.

Alianza Lima es el primer equipo peruano que participa en el Mundial de Clubes Vóley 2025. Foto: composición LR/Alianza Lima Vóley
Alianza Lima es el primer equipo peruano que participa en el Mundial de Clubes Vóley 2025. Foto: composición LR/Alianza Lima Vóley

Alianza Lima sigue con su histórica participación en el Mundial de Clubes Vóley 2025. Las dirigidas por Facundo Morando se enfrentan a Zhetysu VC de Kazajistán por la segunda jornada del grupo A. Las vigentes bicampeonas de la Liga Peruana necesitan una victoria para mantener sus chances de clasificar a la siguiente ronda.

El camino de las victorianas en la competición empezó con una dura caída 3-0 frente a Osasco São Cristóvão Saúde. El conjunto brasileño se llevó el partido con parciales de 25-14, 25-17 y 25-18.

PUEDES VER: Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO por la fecha 2 del Mundial de Vóley 2025

lr.pe

Tabla Copa Panamericana Vóley: ¿en qué posición está Alianza Lima?

Luego de perder en su debut contra Osasco de Brasil, las íntimas todavía no lograron sumar puntos en el certamen y comparten el último lugar del grupo con Zhetysu VC.

Grupo APJPGPPSG:SPPuntos
Osasco São Cristóvão (Brasil)1103:03
Savino del Bene (Italia)1103:03
Alianza Lima (Perú)1010:30
Zhetysu CV (Kazajistán)1010:30
Grupo BPJPGPPSG:SPPuntos
Dentil Praia Clube (Brasil)2206:06
Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (Italia)1103:03
Zamalek SC (Egipto)1010:30
Orlando Valkyries (Estados Unidos)2020:60

Resultados de Alianza Lima en el Mundial de Clubes Vóley 2025

  • Alianza Lima 0-3Osasco São Cristóvão Saúde
  • Alianza Lima vs Zhetysu VC | miércoles 10 de diciembre | En juego
  • Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci | jueves 11 de diciembre | 3.00 p. m. (hora peruana).
Notas relacionadas
DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

LEER MÁS
Mr. Peet revela drástica medida que tomará Alianza Lima en el 2026: "El que no quiera, está en su derecho de negociar su salida"

Mr. Peet revela drástica medida que tomará Alianza Lima en el 2026: "El que no quiera, está en su derecho de negociar su salida"

LEER MÁS
Hernán Barcos cerca de definir su futuro: FC Cajamarca está interesado en el 'Pirata'

Hernán Barcos cerca de definir su futuro: FC Cajamarca está interesado en el 'Pirata'

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Hernán Barcos muy cerca de ser nuevo jugador de Cajamarca FC

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Hernán Barcos muy cerca de ser nuevo jugador de Cajamarca FC

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
VER Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la Champions League: el equipo inglés sorprende a Pol Deportes en la previa

VER Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la Champions League: el equipo inglés sorprende a Pol Deportes en la previa

LEER MÁS
DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

LEER MÁS
Manchester City sorprende a Pol Deportes con emotivo gesto previo a su narración del partido contra Real Madrid por Champions League

Manchester City sorprende a Pol Deportes con emotivo gesto previo a su narración del partido contra Real Madrid por Champions League

LEER MÁS
'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Deportes

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario oficializa la baja de Jairo Vélez

Alianza Lima no renovará a 6 jugadores tras la dura eliminación ante Sporting Cristal: purga empezó con Néstor Gorosito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025