Tabla de posiciones Mundial de Clubes Vóley 2025 EN VIVO: ¿cómo va Alianza Lima en el grupo A?

Alianza Lima es el primer equipo peruano que participa en el Mundial de Clubes Vóley 2025. Foto: composición LR/Alianza Lima Vóley

Alianza Lima es el primer equipo peruano que participa en el Mundial de Clubes Vóley 2025. Foto: composición LR/Alianza Lima Vóley

Alianza Lima sigue con su histórica participación en el Mundial de Clubes Vóley 2025. Las dirigidas por Facundo Morando se enfrentan a Zhetysu VC de Kazajistán por la segunda jornada del grupo A. Las vigentes bicampeonas de la Liga Peruana necesitan una victoria para mantener sus chances de clasificar a la siguiente ronda.

El camino de las victorianas en la competición empezó con una dura caída 3-0 frente a Osasco São Cristóvão Saúde. El conjunto brasileño se llevó el partido con parciales de 25-14, 25-17 y 25-18.

PUEDES VER: Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO por la fecha 2 del Mundial de Vóley 2025

Tabla Copa Panamericana Vóley: ¿en qué posición está Alianza Lima?

Luego de perder en su debut contra Osasco de Brasil, las íntimas todavía no lograron sumar puntos en el certamen y comparten el último lugar del grupo con Zhetysu VC.

Grupo A PJ PG PP SG:SP Puntos Osasco São Cristóvão (Brasil) 1 1 0 3:0 3 Savino del Bene (Italia) 1 1 0 3:0 3 Alianza Lima (Perú) 1 0 1 0:3 0 Zhetysu CV (Kazajistán) 1 0 1 0:3 0

Grupo B PJ PG PP SG:SP Puntos Dentil Praia Clube (Brasil) 2 2 0 6:0 6 Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (Italia) 1 1 0 3:0 3 Zamalek SC (Egipto) 1 0 1 0:3 0 Orlando Valkyries (Estados Unidos) 2 0 2 0:6 0

Resultados de Alianza Lima en el Mundial de Clubes Vóley 2025