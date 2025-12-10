Tabla de posiciones Mundial de Clubes Vóley 2025 EN VIVO: ¿cómo va Alianza Lima en el grupo A?
Alianza Lima se presenta en la fecha 2 del Mundial de Clubes Vóley 2025. Sigue los resultados en vivo y la tabla de posiciones del grupo de las blanquiazules.
Alianza Lima sigue con su histórica participación en el Mundial de Clubes Vóley 2025. Las dirigidas por Facundo Morando se enfrentan a Zhetysu VC de Kazajistán por la segunda jornada del grupo A. Las vigentes bicampeonas de la Liga Peruana necesitan una victoria para mantener sus chances de clasificar a la siguiente ronda.
El camino de las victorianas en la competición empezó con una dura caída 3-0 frente a Osasco São Cristóvão Saúde. El conjunto brasileño se llevó el partido con parciales de 25-14, 25-17 y 25-18.
Tabla Copa Panamericana Vóley: ¿en qué posición está Alianza Lima?
Luego de perder en su debut contra Osasco de Brasil, las íntimas todavía no lograron sumar puntos en el certamen y comparten el último lugar del grupo con Zhetysu VC.
|Grupo A
|PJ
|PG
|PP
|SG:SP
|Puntos
|Osasco São Cristóvão (Brasil)
|1
|1
|0
|3:0
|3
|Savino del Bene (Italia)
|1
|1
|0
|3:0
|3
|Alianza Lima (Perú)
|1
|0
|1
|0:3
|0
|Zhetysu CV (Kazajistán)
|1
|0
|1
|0:3
|0
|Grupo B
|PJ
|PG
|PP
|SG:SP
|Puntos
|Dentil Praia Clube (Brasil)
|2
|2
|0
|6:0
|6
|Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano (Italia)
|1
|1
|0
|3:0
|3
|Zamalek SC (Egipto)
|1
|0
|1
|0:3
|0
|Orlando Valkyries (Estados Unidos)
|2
|0
|2
|0:6
|0
Resultados de Alianza Lima en el Mundial de Clubes Vóley 2025
- Alianza Lima 0-3Osasco São Cristóvão Saúde
- Alianza Lima vs Zhetysu VC | miércoles 10 de diciembre | En juego
- Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci | jueves 11 de diciembre | 3.00 p. m. (hora peruana).