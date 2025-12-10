Luego de fracasar su intento de llegar a fase de grupos de Copa Libertadores, Alianza Lima empezó a tomar medidas con miras a lo que será la temporada 2026 y se anunció la salida del entrenador Néstor Gorosito; sin embargo, esta no será la única novedad en la institución. El periodista Mr. Peet indicó que el club le impondrá una serie de restricciones al plantel.

El reconocido conductor de televisión reveló que para la próxima campaña, en la cual buscarán el título de la Liga 1 y empezarán desde la fase previa la Copa Libertadores, no se van a tolerar indisciplinas.

Alianza Lima toma drástica medida para el 2026

Mr. Peet remarcó que la directiva de Alianza Lima ya se reunió con los jugadores para informarles que en el 2026 se aplicará el reglamento único de conducta, una medida que se trabajó en el 2024 bajo la gestión de Bruno Marioni en la gerencia deportiva

"Ya se dio una reunión, ya se les comunicó, ya empezaron las conversaciones con los jugadores sobre lo que será la próxima temporada y el reglamento único de conducta: tolerancia cero. Jugador que no esté de acuerdo, no quiera firmar o aceptar las condiciones de conducta que va a imponer Alianza la próxima temporada, está en todo su derecho, incluso teniendo contrato, de negociar su salida. Esto no es opinión, es información", manifestó en 'A Presión'.

"El próximo año vuelve aquello que quedó trunco y se estuvo trabajando con Bruno Marioni. Quienes no se sometan a ese reglamento único de conducta están en toda la libertad de decir: 'Yo creo que acá no' (...)", concluyó.

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

A la espera de definir su nuevo entrenador, en Alianza Lima ya empezaron a concretar algunos fichajes para el 2026. La más reciente incorporación es la de Jairo Vélez, quien ya tiene un acuerdo y llegará proveniente de Universitario de Deportes.