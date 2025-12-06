HOYSuscripcion LR Focus

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes Vóley 2025: rivales y partidos de las blanquiazules en el torneo

La participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes Vóley 2025 está cada vez más cerca. Conoce el fixture y los rivales que enfrentarán las blanquiazules.

Alianza Lima disputará el Mundial de Clubes Vóley 2025. Foto: Alianza Lima/Instagram
Alianza Lima disputará el Mundial de Clubes Vóley 2025. Foto: Alianza Lima/Instagram

Todo va quedando listo para el debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Blanquiazules ya conocen el fixture y los rivales que enfrentará en este torneo, que tiene como sede a la ciudad de Sao Paulo. De hecho, también en Brasil, las 'íntimas' tuvieron su participación en el Sudamericano de Vóley en el presente año, donde quedaron subcampeonas y les permitió poder disputar el Mundial.

El equipo dirigido por Facundo Morando buscará realizar un gran papel en lo que será la primera participación de un club peruano en esta competición, la cual tendrá inicio desde el martes 9 de diciembre.

PUEDES VER: Cenaida Uribe y su emotivo mensaje previo al debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Es histórico para nosotros"

Rivales de Alianza Lima en el Mundial de Clubes Vóley 2025

Alianza Lima integra el Grupo A. Junto a las blanquiazules, se encuentran equipos de mucha jerarquía. Osasco de Brasil, Zhetysu de Kazajistán y Scandicci de Italia son los clubes que compartirán grupo junto a la actual bicampeona del vóley peruano.

Por otro lado, el Grupo B, está conformado por Dentil Praia de Brasil, Zamalek de Egipto y Orlando Valkyries de Estados Unidos. Los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a las semifinales.

PUEDES VER: Alianza Lima y los poderosos rivales que enfrentará en el Mundial de Clubes de Vóley: cuándo y dónde jugará el histórico torneo

Horarios de los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes Vóley 2025

Alianza Lima disputará como mínimo 3 partidos en el Mundial de Clubes 2025. Su debut será el 9 de diciembre ante el local Osasco. En la segunda jornada, las íntimas se enfrentarán ante Zhetysu de Kazajistán. Finalizando, disputarán el último partido ante Scandicci de Italia.

  • Martes 9 de diciembre: Alianza Lima vs Osasco (hora peruana: 6:30 p.m.)
  • Miércoles 10 de diciembre: Alianza Lima vs Zhetysu (hora peruana: 11:30 a.m.)
  • Jueves 11 de diciembre: Alianza Lima vs Scandicci (hora peruana: 3:00 p.m.)
