Ricardo Gareca y la razón por la que no llegaría a Alianza Lima. Foto: Composición LR

Ricardo Gareca y la razón por la que no llegaría a Alianza Lima. Foto: Composición LR

Se viven días complicados en Alianza Lima. La eliminación sufrida a manos de Sporting Cristal, hizo que se dieran varias salidas del tienda íntima. Desde jugadores hasta comando técnico, los 'blanquiazules' quieren restructurar por completo al equipo. Debido a ello, el nombre de Ricardo Gareca empezó a sonar con fuerza.

Sin embargo, el periodista Horacio Zimmermann dio a conocer una información acerca del 'Tigre', que no estaría dispuesto a llegar al cuadro victoriano por algunos motivos. "No hay estabilidad en Alianza, no es un club que esté desarrollando un proyecto", mencionó en su programa Doble Punta.

El motivo por el que Ricardo Gareca no llegaría a Alianza Lima

Todo es incierto en Alianza Lima, desde las contrataciones, hasta la designación del nuevo técnico. Esa incertidumbre dentro del club sería un motivo para que Ricardo Gareca decida no llegar al club blanquiazul.

"Cambian de directores deportivos. Ha tenido a Navarro, Marulanda, Marioni, Bonillo, Bellina, Zevallos, en fin. Seis, ¿en cuántos años? Técnico, ni qué decir, uno cada año: Gorosito, Restrepo, Soso, Salas, Bustos, Larriera", mencionó el comunicador Zimmermann, poniendo en evidencia la inestabilidad que viene atravesando el club.

Posibles candidatos en Alianza Lima

Distintos candidatos vienen sonando para ponerse el buzo blanquiazul. Son cinco nombres que se manejan como posibilidad en La Victoria: Reinaldo Rueda, Pablo Repetto, Omar De Felippe, Ricardo Gareca y Pablo Guede, siendo este último el candidato más fuerte para ser el nuevo técnico de Alianza Lima.

Se pudo conocer que Guede sería el elegido por la directiva para que afronte la Liga 1 2026 y la primera fase de la Copa Libertadores 2026, donde blanquiazules buscarán imitar lo hecho este año, llegando a fase de grupos de la competición.