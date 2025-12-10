HOYSuscripcion LR Focus

Ricardo Gareca y la razón por la cual no llegaría a Alianza Lima: "No es un club que esté desarrollando un proyecto"

Tras la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima, un nombre que ha sonado fuerte como posible técnico es el de Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca y la razón por la que no llegaría a Alianza Lima. Foto: Composición LR
Se viven días complicados en Alianza Lima. La eliminación sufrida a manos de Sporting Cristal, hizo que se dieran varias salidas del tienda íntima. Desde jugadores hasta comando técnico, los 'blanquiazules' quieren restructurar por completo al equipo. Debido a ello, el nombre de Ricardo Gareca empezó a sonar con fuerza.

Sin embargo, el periodista Horacio Zimmermann dio a conocer una información acerca del 'Tigre', que no estaría dispuesto a llegar al cuadro victoriano por algunos motivos. "No hay estabilidad en Alianza, no es un club que esté desarrollando un proyecto", mencionó en su programa Doble Punta.

El motivo por el que Ricardo Gareca no llegaría a Alianza Lima

Todo es incierto en Alianza Lima, desde las contrataciones, hasta la designación del nuevo técnico. Esa incertidumbre dentro del club sería un motivo para que Ricardo Gareca decida no llegar al club blanquiazul.

"Cambian de directores deportivos. Ha tenido a Navarro, Marulanda, Marioni, Bonillo, Bellina, Zevallos, en fin. Seis, ¿en cuántos años? Técnico, ni qué decir, uno cada año: Gorosito, Restrepo, Soso, Salas, Bustos, Larriera", mencionó el comunicador Zimmermann, poniendo en evidencia la inestabilidad que viene atravesando el club.

Posibles candidatos en Alianza Lima

Distintos candidatos vienen sonando para ponerse el buzo blanquiazul. Son cinco nombres que se manejan como posibilidad en La Victoria: Reinaldo Rueda, Pablo Repetto, Omar De Felippe, Ricardo Gareca y Pablo Guede, siendo este último el candidato más fuerte para ser el nuevo técnico de Alianza Lima.

Se pudo conocer que Guede sería el elegido por la directiva para que afronte la Liga 1 2026 y la primera fase de la Copa Libertadores 2026, donde blanquiazules buscarán imitar lo hecho este año, llegando a fase de grupos de la competición.

Ver Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO por la fecha 2 del Mundial de Vóley 2025: sigue la transmisión del partido

Reimond Manco aconseja a Sergio Peña tras bajo rendimiento en Alianza Lima: “Es mejor hablar menos y jugar más”

DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

