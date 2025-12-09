Burnley usa a Oliver Sonne para 'marketearse' en Perú pese a que no juega hace más de 2 meses

Oliver Sonne fue imagen del Burnley para promocionar sus productos. El club inglés lanzó su línea de ropa y artículos oficiales por su campaña navideña. En la publicación se detalla que, si deseas hacer un pedido para Perú, debe realizarse antes de las 5.00 p. m. GMT; junto a ese anuncio aparece Sonne, pese a que no ha tenido continuidad esta temporada.

Como se recuerda, desde la llegada del experimentado defensor Kyle Walker, el 'Vikingo' pasó al banco de suplentes y no ha sido considerado por su entrenador. Tras la publicación, varios hinchas del peruano comentaron irónicamente que su deseo de Navidad es ver a Sonne nuevamente como titular.

Burnley usa a Oliver Sonne para 'marketearse' en Perú

En la publicación de los 'Clarets', se resalta que debes realizar tu pedido antes de determinada hora para así poder asegurar que llegue para Navidad.

"Si realiza un pedido a Perú (o a cualquier lugar fuera del Reino Unido), haga su pedido antes de las 5:00 p. m. GMT de hoy para garantizar la entrega a tiempo para Navidad", se lee en la publicación.

Oliver Sonne fue parte de la publicidad de Burnley. Foto: vía X

¿Cuántos partidos ha jugado Oliver Sonne?

Oliver Sonne ha disputado un total de 5 partidos en la temporada con el Burnley, entre Premier League y EFL Cup. En la Premier League acumula 3 encuentros y 103 minutos jugados, sin goles ni asistencias. Su mejor registro se dio en la EFL Cup, donde participó en 2 partidos y marcó 1 gol, sumando 180 minutos. En total, el lateral peruano-danés registra 283 minutos en cancha y un gol, con un promedio de 283 minutos por anotación.