HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Burnley usa a Oliver Sonne para 'marketearse' en Perú pese a que no juega hace más de 2 meses

A pesar de su participación en la promoción, Oliver Sonne no ha tenido continuidad en el equipo esta temporada, ocupando el banco de suplentes tras la llegada de Kyle Walker.

Oliver Sonne fue parte de la publicidad navideña de Burnley. Foto: Burnley
Oliver Sonne fue parte de la publicidad navideña de Burnley. Foto: Burnley

Oliver Sonne fue imagen del Burnley para promocionar sus productos. El club inglés lanzó su línea de ropa y artículos oficiales por su campaña navideña. En la publicación se detalla que, si deseas hacer un pedido para Perú, debe realizarse antes de las 5.00 p. m. GMT; junto a ese anuncio aparece Sonne, pese a que no ha tenido continuidad esta temporada.

Como se recuerda, desde la llegada del experimentado defensor Kyle Walker, el 'Vikingo' pasó al banco de suplentes y no ha sido considerado por su entrenador. Tras la publicación, varios hinchas del peruano comentaron irónicamente que su deseo de Navidad es ver a Sonne nuevamente como titular.

PUEDES VER: Christian Cueva explicó por qué Jefferson Farfán no pateó el penal ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018: "Nunca tuvimos problemas"

lr.pe

Burnley usa a Oliver Sonne para 'marketearse' en Perú

En la publicación de los 'Clarets', se resalta que debes realizar tu pedido antes de determinada hora para así poder asegurar que llegue para Navidad.

"Si realiza un pedido a Perú (o a cualquier lugar fuera del Reino Unido), haga su pedido antes de las 5:00 p. m. GMT de hoy para garantizar la entrega a tiempo para Navidad", se lee en la publicación.

Oliver Sonne fue parte de la publicidad de Burnley. Foto: vía X

Oliver Sonne fue parte de la publicidad de Burnley. Foto: vía X

PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

lr.pe

¿Cuántos partidos ha jugado Oliver Sonne?

Oliver Sonne ha disputado un total de 5 partidos en la temporada con el Burnley, entre Premier League y EFL Cup. En la Premier League acumula 3 encuentros y 103 minutos jugados, sin goles ni asistencias. Su mejor registro se dio en la EFL Cup, donde participó en 2 partidos y marcó 1 gol, sumando 180 minutos. En total, el lateral peruano-danés registra 283 minutos en cancha y un gol, con un promedio de 283 minutos por anotación.

Notas relacionadas
Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

LEER MÁS
Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

LEER MÁS
El calvario de Oliver Sonne en la Premier League: de no tener chances en la selección peruana a ser marginado en su club

El calvario de Oliver Sonne en la Premier League: de no tener chances en la selección peruana a ser marginado en su club

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Canal de TV para ver partidos de Alianza Lima gratis en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Canal de TV para ver partidos de Alianza Lima gratis en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

LEER MÁS
VER Barcelona vs Eintracht Frankfurt EN VIVO HOY por la Champions League vía ESPN 2: sigue el minuto a minuto

VER Barcelona vs Eintracht Frankfurt EN VIVO HOY por la Champions League vía ESPN 2: sigue el minuto a minuto

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Deportes

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario oficializa la baja de Jairo Vélez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025