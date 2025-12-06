Barcelona vence al Real Betis y continúa como único líder de LaLiga española

El FC Barcelona sumó una nueva victoria para continuar en lo más alto de LaLiga española. Ayer el conjunto dirigido por Hansi Flick sacó a relucir todo su poder ofensivo y con “Hat-trick” de Ferran Torres, otro tanto de Lamine Yamal y de Roony Bardghji goleó 3-5 al Real Betis en La Cartuja.

Los locales se adelantaron en el marcador mediante una anotación de Anthony (6’). El brasileño aprovechó un mal remate de su compañero para agarrar el balón en la línea del área chica y de derecha mandarla al fondo de la red ante el reclamo de los defensores del Barcelona por una supuesta posición adelantada.

La reacción de los catalanes no tardó y vendría el show de Torres. Sobre los 11 minutos, el ‘7’ aprovechó una buena triangulación entre Roony Bardghji y Jules Koundé para meterse al corazón del área y colocar el 1-1.

El Betis no terminaba de acomodarse cuando en la siguiente acción otra vez Ferran (13’) encendió la pólvora con una media tijera. Pasada la media hora de juego sería el turno de Bardghji (31’) para ampliar cifras con un buen derechazo colocado en la parte superior.

Y a poco de concluir la primera mitad un disparo de Torres (40’) se desvió y así colocó su “Hat-trick” en el partido y un 1-4 momentáneo.

En el complemento llegaría el tanto de Lamine Yamal (59’) desde la pena máxima. Y sobre el final Diego Llorente (85’) y Cucho Hernández (90’ penal) decretarían el 3-5 final que deja al Barcelona como líder con 40 puntos, estirando a cuatro del Real Madrid que hoy recibe al Celta de Vigo (3:00 p.m.).