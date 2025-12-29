Partidos de hoy, martes 30 de diciembre: horarios y canales para ver la Premier League y Copa Africana de Naciones

Esta es la programación de partidos para hoy 30 de diciembre. Foto: composición LR/Instagram

Para hoy, martes 30 de diciembre de 2025, se presenta una parrilla de partidos muy atractiva para los hinchas de este hermoso deporte, pues los mejores equipos de cada liga pelean por el liderato y el título al final de la temporada; por ello, cada jornada es clave. Aquí te mostraremos los partidos más importantes para que disfrutes del fútbol en vivo por señal abierta o cable.

Actualmente, la competición más grande del mundo sigue regalándonos partidazos como los de la Premier League, que tendrá buenos encuentros como el del Burnley, equipo donde milita el peruano Oliver Sonne, que se enfrentará a Newcastle. Por otro lado, desde África está la Copa Africana de Naciones.

Partidos de hoy, Premier League

Desde Inglaterra se presentan siete partidazos consecutivos, con encuentros destacados de Chelsea, Burnley, Arsenal y Manchester United.

2.30 PM – Burnley vs Newcastle | Canal: Disney Plus

2.30 PM – Chelsea vs Bournemouth | Canal: ESPN, Disney Plus

2.30 PM – Nottingham Forest vs Everton | Canal: Disney Plus

2.30 PM – West Ham vs Brighton | Canal: ESPN, Disney Plus

3.15 PM – Arsenal vs Aston Villa | Canal: Disney Plus

3.15 PM – Manchester Utd vs Wolves | Canal: Disney Plus

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones

Mientras tanto, desde África habrá cuatro partidos interesantes que se podrán ver gratis por YouTube.