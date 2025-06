Lejos de tomarse un descanso tras la obtención del bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley, Facundo Morando, entrenador de Alianza Lima, sorprendió con su reciente aparición y dirigió a la selección argentina en uno de los partidos de la gira internacional previo al Mundial Femenino de Vóley 2025.

El joven estratega de 37 años, que se mantendrá al mando del club íntimo para el Mundial de Clubes, forma parte del comando técnico de la Albiceleste y tuvo la oportunidad de dirigir el amistoso contra Alemania.

Facundo Morando integra el comando técnico de la selección argentina femenina de vóley. Foto: FEVA

Facundo Morando dirigió a la selección argentina de vóley

Para sorpresa de muchos, Morando estuvo al mando de las 'Panteras' en la reciente derrota de 3-2 contra Alemania. El técnico de Alianza Lima es el primer asistente de Daniel Castellani, que prepara a su equipo para disputar el Mundial de Vóley entre agosto y setiembre del presente año.

"Este es Facundo Morando, segundo de Daniel Castellani. Morando va a seguir en Perú, viene de dirigir allá el hoy jefe de la selección argentina. Facundo acaba de salir campeón con Alianza Lima", mencionaron durante la transmisión de RTS Medios.

Facundo Morando seguirá en Alianza Lima

Para tranquilidad de los aficionados blanquiazules, Facundo Morando seguirá al mando del club para la próxima temporada. Cenaida Uribe, jefa de equipo, se encargó de confirmar la continuidad del argentino con miras a lo que será la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley, el Sudamericano de Clubes y la histórica participación en el Mundial de Clubes.

"Facundo (Morando) definitivamente se queda. Hace un mes que conversamos con él y ha decidido que se quedaba. No solamente porque es Perú, es Alianza... él me ha dicho que no tenemos nada que envidiar a un equipo europeo, tenemos todo. Tenemos el mejor espacio, tenemos el mejor médico, tenemos preparador físico, tenemos fisioterapista", manifestó la directiva hace algunas semanas ante los medios de comunicación.