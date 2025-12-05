La increíble historia de Curazao: cómo la nación más pequeña del Mundial 2026 sorprendió al planeta

Curazao llega al Mundial 2026 como una de las grandes sorpresas, siendo un país que pocos tenían en el radar. Con poco más de 150 mil habitantes y apenas 444 kilómetros cuadrados, la isla mantiene un fuerte vínculo con el fútbol neerlandés. Por ello, gran parte de sus jugadores nació en Países Bajos y se formó en academias de élite, lo que ha elevado rápidamente su nivel competitivo.

Este viernes 5 de diciembre se definió el grupo que ocupará la selección, un desafío mayúsculo, ya que deberá enfrentarse nada menos que a la poderosa Alemania. Como se recuerda, Curazao logró su histórica clasificación al quedar primero en el Grupo B de la fase final de las Eliminatorias Concacaf, superando a Jamaica, que partía como favorita.

¿Cuá es la historia de Curazao, el país más pequeño que jugará el Mundial 2026?

El sorprendente ascenso de Curazao en el fútbol tiene su origen en 2010, cuando pasó a ser un estado autónomo dentro del Reino de los Países Bajos. Desde entonces, se enfocaron en fortalecer su proyecto deportivo y, al año siguiente, se integraron oficialmente a la FIFA. Aunque la isla es conocida principalmente como un destino turístico, logró hacerse un lugar en el escenario futbolístico gracias a su impecable rendimiento en las Eliminatorias Concacaf, donde terminó invicta y liderando su grupo.

Un dato que resalta aún más su hazaña es su población: apenas unos 150.000 habitantes. Asimismo, su territorio es reducido, con una superficie que no supera los 444 kilómetros cuadrados.

¿En qué grupo está Curazao en el Mundial 2026?

Curazao tendrá el enorme desafío de medirse ante potencias del fútbol mundial, especialmente frente a Alemania, campeona del mundo en Brasil 2014. También deberá enfrentar a Ecuador, una selección que ha conformado un plantel competitivo con el objetivo de llegar lo más lejos posible. Finalmente, completará el grupo Costa de Marfil, un rival con el que, en teoría, podría disputar de manera más pareja sus aspiraciones en el torneo.

Países a lo cuales deberá enfrentar Curazao. Foto: Curazao

Fixture de Curazao en el grupo E

Estos serán los partidos que 'La Familia Azul' tendrá que disputar durante el Mundial del 2026. Cabe señalar que los horarios están por definirse.