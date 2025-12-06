Piero Cari no ha sido convocado por Néstor Gorosito para el partido crucial ante Sporting Cristal. | Foto: composición LR/FPF

Piero Cari no ha sido convocado por Néstor Gorosito para el partido crucial ante Sporting Cristal. | Foto: composición LR/FPF

Alianza Lima ya se prepara para su duelo ante Sporting Cristal por la semifinal de vuelta, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. Los 'blanquiazules' afrontarán su último encuentro para luego medirse con Cusco FC por el cupo de Perú 2 de la Copa Libertadores, lo que les permitiría acceder directamente a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de América.

No obstante, una de las sorpresas de los últimos días fue la desconvocatoria de Piero Cari. La decisión del comando técnico de apartar al joven volante obedecería, principalmente, a motivos de indisciplina, lo que generó diversas reacciones entre los hinchas y seguidores del cuadro victoriano.

La desconvocatoria de Piero Cari en el partido ante Sporting Cristal

Según declaraciones del periodista deportivo Coki Gonzáles, el motivo por el cual el jugador de 18 años no apareció en ninguna de las dos convocatorias para los partidos ante Sporting Cristal fue un tema de indisciplina.

''Lo de Piero Cari no hay ningún atenuante, nada para salvar a Cari. O sea, fue mala de él. El 'Checho' Ibarra me decía: 'Oye, pero los que ponen en TikTok, que están en juerga, no lo sancionan'. Se la doy, le doy la razón. También debió haber mano dura con ellos, pero una cosa presentarse a un entrenamiento, no como un profesional. Una cosa es cómo llegas, qué perfumes te has echado'', apuntó.

Por otra parte, Giancarlo Granda también confirmó que las actitudes de Cari no han sido bien recibidas por el comando técnico de Néstor 'Pipo' Gorosito, aunque decidió no entrar en detalles.

''No sale en lista por decisión técnica, tengo información, hay actitudes del chico que no han gustado por parte del entrenador, no voy a entrar en detalles. El chico también te puede 'a mí me castigan y ¿al de al lado?'', comentó.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs?

La revancha entre Alianza Lima vs Sporting Cristal se jugará este sábado desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿En qué canal ver el encuentro Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs?

Este encuentro corresponde a los playoffs de la Liga 1 2025 y puede verse de manera exclusiva por la señal de L1 MAX y por la plataforma de streaming en la app de L1 MAX Móvil. Tengamos en cuenta que L1 es el canal encargado de transmitir los encuentros de esta fase del campeonato