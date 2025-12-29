HOYSuscripcion LR Focus

El único país de América Latina que aún no tiene al campeón de su liga 2025: la final se jugará recién en enero

El Torneo Apertura 2025 de Honduras conocerá en enero al campeón de la liga, que se disputará entre Olimpia y Marathón.

Olimpia se enfrentará a Marathon en esta gran final del Torneo Apertura 2025-26. Foto: composición LR/Instagram

La liga hondureña ya tiene definida la fecha y hora para conocer a su nuevo campeón. Olimpia y Marathón se enfrentarán el 4 de enero de 2026, en el partido de ida, tras una larga espera. El Torneo Apertura 2025 es el único certamen del continente que aún no tiene campeón. Ambos equipos disputarán la gran final luego de la fase de triangulares finales.

Los verdolagas apuntan a conquistar la décima copa en el año de su centenario, mientras que el Albo busca la número 40 y el bicampeonato. De lograr el título, los blancos igualarían a Saprissa como el club con más campeonatos en Centroamérica.

Fecha y hora del partido de ida. Foto: vía X

¿Por qué la final de la liga de Honduras se jugará el otro año?

Según el director deportivo del Marathón, Mario Berrios, se programó esta fecha debido a la magnitud del evento, pues también tomaron en cuenta las recomendaciones de la Policía Nacional de dicho país.

"Esa solicitud fue tomada en cuenta y por eso se programó para esa fecha. Sabemos que es una gran final, un clásico nacional, con mucha afición. La Policía ha sugerido que se juegue un domingo porque el tráfico es más tranquilo y la gente puede movilizarse mejor. Por eso decidimos jugar el domingo 4 y ahora esperamos lo que disponga la Liga. Nuestro fortín es el Yankel, es nuestra casa, pero por la trascendencia del partido y pensando en la comodidad y seguridad de las familias, se tomó en cuenta el estadio Olímpico. Esperamos que se respete esta decisión en bien del fútbol", fueron las palabras de Berrios para Deportes TVC.

¿Cuándo es la final entre Olimpia y Marathón?

Esta gran final tendrá dos fechas, por lo que será ida y vuelta. El primer encuentro será este 4 de enero y se realizará en el Estadio Olímpico, recinto que tiene capacidad para albergar a 37,325 espectadores. El partido se podrá seguir desde las 4.30 de la tarde, hora hondureña. Mientras que la vuelta aún está por definirse.

