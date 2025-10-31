Pedro Gallese era uno de los referentes de Orlando City de la MLS. Foto: composición LR/AFP/Instagram

El final de ciclo de Pedro Gallese en Orlando City tomó por sorpresa a varios aficionados. A pesar de ser uno de los referentes y capitanes, la institución de Florida decidió no renovar el contrato del experimentado arquero de la selección peruana con miras a la próxima temporada. En medio de este anunció, el popular 'Pulpo' decidió pronunciarse y señaló que esta situación lo tomó por sorpresa.

"Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día. Orlando City me hizo sentir en casa: el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros, el trabajo de cada persona dentro del club... Todo eso me acompañará siempre", se lee al inicio del mensaje que subió a sus redes sociales.

Mensaje de Pedro Gallese en sus redes sociales. Foto: Instagram

Pedro Gallese no deseaba dejar Orlando City

A través de su cuenta de Instagram, Pedro Gallese publicó una serie de fotos de los mejores momentos que pasó durante sus 5 años en Orlando City. Además, indicó que se mostró sorprendido con la postura del club de no renovarle el contrato.

"Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos. No lo esperaba, pero entiendo que así es el fútbol y como lo manejan. A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar", agregó.

"Me voy con el corazón lleno de gratitud, con recuerdos increíbles y con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores. Gracias a cada uno de ustedes que me alentaron, me apoyaron y me hicieron sentir parte de esta familia", concluyó.

¿Dónde va a jugar Pedro Gallese?

De acuerdo al periodista Luis Carlos Pineda, que cubre el fútbol estadounidense, el poderoso Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez estaría interesado en el fichaje del arquero mundialista de 35 años.

"Inter Miami sería uno de los clubes interesados en contar con los servicios de Pedro Gallese dado que está suelto en plaza. Perú en este momento no es opción dado a la inestabilidad política que atraviesa el país", reveló.