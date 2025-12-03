Sorteo del Mundial 2026: fecha, hora y canal de TV en Perú para ver la ceremonia de selecciones de la FIFA

La organización mundial del fútbol, FIFA, confirmó los detalles del sorteo que definirá los rivales de las 48 selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo —el torneo será co-organizado por Estados Unidos, México y Canadá. El evento tendrá lugar el viernes 5 de diciembre de 2025, en el auditorio del Kennedy Center de Washington D.C.

Para los aficionados peruanos, la señal será transmitida por América Televisión, a través de su plataforma de streaming América TVGO, mientras que para el resto de Latinoamérica la transmisión estará a cargo de DSports.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV, a través de su plataforma digital América TVGO.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

En suelo peruano, el sorteo del Mundial 2026 iniciará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia del evento.

México: 11.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver el sorteo del Mundial 2026?

La transmisión del sorteo del Mundial 2026 estará a cargo de América TV. Sin embargo, es importante precisar que dicha casa televisiva no lo pasará por cable, puesto que lo harán por medio de su plataforma América TVGO.