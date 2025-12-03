HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Néstor Gorosito revela lo que le aseguró Hernán Barcos antes del duelo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Por eso vino a abrazarme”

Alianza Lima logró encontrar el empate con gol de Hernán Barcos al minuto 82, frente a Sporting Cristal por el partido de ida de los playoffs de la Liga 1.

Tras el gol, Hernán Barcos fue abrazar a Néstor Gorosito. Foto: composición LR/Ovación/Jax Latin Media

Alianza Lima consiguió el empate en el partido de ida por los playoffs de la Liga 1 frente a Sporting Cristal, encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Nacional. El partido estuvo lleno de emociones, sobre todo con el tanto anotado por Hernán Barcos, quien logró la igualdad al minuto 82. A pesar de saber que para la siguiente temporada la dirigencia ya le comunicó que no contará con sus servicios, el 'Pirata' pasó a ser el héroe del partido.

En este contexto, Néstor Gorosito, en una reciente conferencia de prensa, salió a hablar sobre el gol que marcó el argentino, donde los reflectores también se los llevó el emotivo abrazo que tuvieron. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando 'Pipo' señaló que Barcos le dijo que marcaría un gol y, por eso, confió en él y lo metió al terreno de juego.

PUEDES VER: Pol Deportes narró el inicio del segundo tiempo de Sporting Cristal vs Alianza Lima: así fue el debut del joven en L1 Max

lr.pe

Néstor Gorosito revela que le aseguró Hernán Barcos

En sus palabras, el DT comenzó apenado diciendo que estas fechas son las más difíciles, pues hay jugadores que se quedan y otros que se van. "Estas fechas son difíciles, porque hay jugadores que se van y otros que se quedan, la incertidumbre de todos lo que jugamos a la pelota cuando se vence el contrato, es una situación difícil", empezó diciendo.

En otro momento, Gorosito no dudo en destacar el profesionalismo de Barcos. "Hernán es un profesional excelente; antes del partido me dijo: ‘Si entro, voy a hacer un gol’, y por eso vino a abrazarme", sentenció 'Pipo'.

PUEDES VER: Carlos Zambrano fue involucrado en presunta estafa inmobiliaria de empresario a pareja de ancianos: "No nos deje en la calle"

lr.pe

Hernán Barcos deja conmovedor mensaje tras el Cristal vs Alianza

"Feliz por el gol, por el empate. Creo que fue un resultado justo, los dos hicimos un buen partido. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Cristal juega muy bien, tienen un gran entrenador y buenos jugadores. Sabíamos que no iba a ser feliz, así que feliz por el empate", empezó diciendo.

 "Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre. Con la tranquilidad de que dejé todo y que voy a dejar todo. Escuché mucho que estoy afuera y pensando en otra cosa. Yo soy de Alianza para toda la vida, no importa cuándo deje de jugar acá, soy de Alianza toda la vida", complementó Barcos

 "Una pregunta difícil. Tranquilo por todo lo que hice y lo que dejé. Siempre hay mucho para hablar, pero en este momento estoy feliz por el empate. Es un resultado lindo para nosotros", sentenció el jugador de 41 años.

