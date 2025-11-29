El último viernes 28 de noviembre, Universitario confirmó que Sebastián Britos no continuaba para el 2026. Lo que venía siendo un rumor en los últimos días se confirmó y el portero uruguayo deja la institución merengue después de haber sido dos veces campeón de la Liga 1. Evidentemente, su partida le un espacio a Diego Romero, a quien la 'U' quiere repatriar desde Argentina para que sea su próximo arquero titular en la siguiente campaña.

Mientras dejaba suelo peruano, Britos fue abordado por un grupo de periodistas locales. Uno de ellos le consultó si continuaba en la 'U', resultando una pregunta ciertamente extraña para el guardameta porque su salida había sido confirmada por el club hace unas horas.

Sebastián Britos incómodo tras ser consultado si se queda en Universitario

"¿Es jo**? El club ya acaba de comunicar que no sigo", le replicó Sebastián Britos al escuchar la pregunta. El corresponsal le comentó que no estaba enterado de que la 'U' había anunciado su partida después de 2 años en la institución.

Posteriormente, contó que se enteró de que no continuaba un día antes del comunicado oficial. "No, ni idea (al ser consultado sobre su futuro). Recién me acabo de enterar hoy (ayer) que no sigo en el club. Voy a descansar ahora”, respondió para las cámaras de 'Entre Bolas' antes de viajar a tierras charrúas.

Sebastián Britos aseguró que se va tranquilo de Universitario tras 2 años

“De mi parte tranquilo, sumamente tranquilo porque dejé todo. Los números lo avalan: gané los cuatro torneos que disputé, los dos nacionales que disputé, no perdí un clásico. Me voy tranquilo", argumentó en un primer momento.

Asimismo, enfatizó que tuvo buenos números con la 'U', por lo que se marcha orgulloso de haber conseguido el bicampeonato. “En el equipo más grande del país, con la presión y responsabilidad que tenemos cada fin de semana, el haber conseguido todo lo que conseguí, me parece demasiado”, concluyó.