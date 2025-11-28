Todo ya está listo para la gran final entre Palmeiras y Flamengo, que se disputará este sábado 29 de diciembre en el estadio Monumental de Ate. Antes del partido, el conjunto ‘Verdao’ ha venido compartiendo en sus redes sociales cómo avanza el plantel durante su estadía en Lima. En este contexto, Palmeiras no dudó en rendir un homenaje a Alberto Gallardo, mítico jugador de Sporting Cristal.

En su publicación, destacaron que Gallardo solo necesitó 46 partidos para convertirse en una leyenda del club y resaltaron su grandeza. Cabe recordar que 'El Jet' llegó al equipo brasileño en 1966, procedente del Cagliari de Italia.

Palmeiras le dedica emotivas palabras a Alberto Gallardo

Palmeiras dedico emotivas palabras a Alberto Gallardo. Foto: Palmeiras

"Nacido en Lima, el zurdo Alberto Gallardo habría cumplido 85 años el viernes (28). El peruano hizo historia en Verdão, necesitando solo 46 partidos para convertirse en ídolo. El delantero integró la Primera Academia, ganando el Campeonato Paulista en 1966 y el Campeonato Brasilero en 1967", se puede leer en su publicación vía IG. Con este post, los hinchas tanto de Palmeiras como de Cristal no dudaron en llenar el post de corazones reconociendo el paso de Gallardo por el 'Verdao'.

¿Cuándo juega Palmeiras la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre, en el estadio Monumental.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs?

Los playoffs se jugarán a doble partido. El primer choque entre Sporting Cristal y Alianza Lima será el 2 de diciembre, y la revancha se disputará el 6 del mismo mes.