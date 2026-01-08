El acuerdo entre la FIFA y TikTok para la Copa Mundial 2026 cambiará la forma en que los fanáticos siguen el fútbol. Esta alianza hace que la popular plataforma de videos sea el canal principal para la cobertura digital del torneo, ofreciendo contenido exclusivo y una experiencia más interactiva. A través de este contrato, que dura hasta finales de 2026, los usuarios podrán ver resúmenes en vivo y material original creado por la FIFA.

Además, los titulares de los derechos del evento podrán compartir momentos clave de los partidos en tiempo real y generar contenido personalizado. Los medios de comunicación y las cadenas de televisión también podrán monetizar su cobertura mediante anuncios exclusivos en TikTok, ampliando así el alcance y el impacto comercial del torneo. Esta colaboración, que comenzó en la Copa Mundial Femenina 2023, refleja el poder de las redes sociales para transformar la experiencia deportiva global.

TikTok revoluciona la experiencia del Mundial 2026

Por primera vez, los creadores de contenido de TikTok tendrán un papel oficial en la Copa del Mundo. A través de un programa exclusivo, los tiktokers más populares podrán asistir a entrenamientos, ruedas de prensa y acceder a material confidencial de la FIFA para crear contenido auténtico y cercano al evento. Esta iniciativa cambiará la manera en que los aficionados viven el torneo, al ofrecer una mirada desde el interior del Mundial.

Este enfoque convertirá a TikTok en un verdadero centro de experiencias, conectando a millones de fanáticos con el campeonato desde múltiples perspectivas. Los creadores de contenido no solo compartirán los momentos más destacados, sino que también involucrarán a los seguidores en la emoción de cada partido, brindando una experiencia digital única.

Protección de derechos y contenido exclusivo para fanáticos

Para proteger los derechos de los titulares, TikTok aplicará políticas contra la piratería, asegurando la propiedad intelectual de la FIFA y limitando la difusión de material no autorizado. Además, se desarrollará un centro temático en la plataforma a través de TikTok GamePlan, donde los aficionados podrán acceder a información de selecciones, partidos, entradas y disfrutar de funciones interactivas como filtros y pegatinas personalizadas.