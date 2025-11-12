HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo
LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     
Deportes

Portugal vs Irlanda EN VIVO con Cristiano Ronaldo: horario y canal de TV para ver las Eliminatorias UEFA

Cristiano Ronaldo sale a buscar una nueva clasificación al Mundial. Sigue AQUÍ la transmisión del Portugal vs Irlanda por la fecha 5 del grupo F de las Eliminatorias UEFA.

Portugal se ubica en el primer lugar del grupo F con 10 unidades. Foto: composición LR/Omar Neyra
Portugal se ubica en el primer lugar del grupo F con 10 unidades. Foto: composición LR/Omar Neyra

Portugal vs Irlanda en vivo hoy, jueves 13 de noviembre, por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. El equipo de Cristiano Ronaldo visitará a 'The Green Army', a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana), por la quinta jornada del grupo F. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de ESPN 2; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

El veterano goleador del Al Nassr tiene todo en sus manos para asegurar su presencia a su sexta Copa del Mundo consecutivo. El conjunto luso solo necesita una victoria para asegurar el primer lugar y, por ende, la clasificación.

PUEDES VER: Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

lr.pe

¿A qué hora juega Portugal vs Irlanda?

El partido Portugal vs Irlanda se podrá seguir a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana). En otros países, revisa la siguiente guía de horarios para que no te pierdas del encuentro.

  • Costa Rica, México: 1.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver el Portugal vs Irlanda por eliminatorias?

El canal de TV para ver el Portugal vs Irlanda será ESPN 2 en toda Sudamérica.

  • Argentina: Disney Premium, ESPN 2
  • Colombia: ESPN 2, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2, Disney Plus
  • Perú: ESPN 2, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN 2, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN 2, Disney Plus
  • Chile: ESPN 2, Disney Plus
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+
  • Estados Unidos: fuboTV, Vix

Dónde ver ONLINE Portugal vs Irlanda por Elimiantorias UEFA

La plataforma Disney Plus será la encargada de transmitir el partido Portugal vs Irlanda por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Portugal vs Irlanda: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Portugal. El triunfo de Irlanda paga aproximadamente 9 veces la cantidad invertida.

  • Betsson: gana Portugal (1,35), empate (4,95), gana Irlanda (9,30)
  • Bet365: gana Portugal (1,36), empate (5,20), gana Irlanda (10,00)
  • Betano: gana Portugal (1,33), empate (5,25), gana Irlanda (8,50)
  • 1XBet: gana Portugal (1,38), empate (5,32), gana Irlanda (9,80)
  • Coolbet: gana Portugal (1,34), empate (5,25), gana Irlanda (9,50)
  • Doradobet: gana Portugal (1,35), empate (5,33), gana Irlanda (8,50).
Notas relacionadas
La sequía de títulos de Cristiano Ronaldo con Al Nassr: portugués 'dejó escapar' 13 trofeos en Arabia

La sequía de títulos de Cristiano Ronaldo con Al Nassr: portugués 'dejó escapar' 13 trofeos en Arabia

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo eliminado de la Copa del Rey de Campeones: Al Nassr perdió 2-1 ante Al Ittihad de Karim Benzema

Cristiano Ronaldo eliminado de la Copa del Rey de Campeones: Al Nassr perdió 2-1 ante Al Ittihad de Karim Benzema

LEER MÁS
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan el top '10' jugadores mejor pagados del mundo, según Forbes

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan el top '10' jugadores mejor pagados del mundo, según Forbes

LEER MÁS
Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

Voleibolista dominicana de la Liga Nacional lanza comentario polémico sobre el carácter de las jugadores peruanas: ''No les gusta que les llamen la atención''

LEER MÁS
Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

LEER MÁS
Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú rescata un agónico empate en Rusia: el equipo de Barreto igualó 1-1 gracias a un golazo de Alex Valera

Perú rescata un agónico empate en Rusia: el equipo de Barreto igualó 1-1 gracias a un golazo de Alex Valera

LEER MÁS
Álex Valera marcó un golazo desde fuera del área: sacó un 'misil' para el 1-1 de la selección peruana ante Rusia

Álex Valera marcó un golazo desde fuera del área: sacó un 'misil' para el 1-1 de la selección peruana ante Rusia

LEER MÁS
'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Carlos Galván apunta contra Andy Polo tras polémica publicación: "Tuvo problemas en Estados Unidos y el único club que le abrió las puertas fue la 'U'"

Carlos Galván apunta contra Andy Polo tras polémica publicación: "Tuvo problemas en Estados Unidos y el único club que le abrió las puertas fue la 'U'"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Petroperú alista venta de 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Deportes

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

¿A qué hora juega Perú vs Rusia EN VIVO HOY? Alineaciones y canal para ver el amistoso internacional en fecha FIFA

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025