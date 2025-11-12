Portugal vs Irlanda EN VIVO con Cristiano Ronaldo: horario y canal de TV para ver las Eliminatorias UEFA

Portugal vs Irlanda en vivo hoy, jueves 13 de noviembre, por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. El equipo de Cristiano Ronaldo visitará a 'The Green Army', a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana), por la quinta jornada del grupo F. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de ESPN 2; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

El veterano goleador del Al Nassr tiene todo en sus manos para asegurar su presencia a su sexta Copa del Mundo consecutivo. El conjunto luso solo necesita una victoria para asegurar el primer lugar y, por ende, la clasificación.

¿A qué hora juega Portugal vs Irlanda?

El partido Portugal vs Irlanda se podrá seguir a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana). En otros países, revisa la siguiente guía de horarios para que no te pierdas del encuentro.

Costa Rica, México: 1.45 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver el Portugal vs Irlanda por eliminatorias?

El canal de TV para ver el Portugal vs Irlanda será ESPN 2 en toda Sudamérica.

Argentina: Disney Premium, ESPN 2

Colombia: ESPN 2, Disney Plus

Venezuela: ESPN 2, Disney Plus

Ecuador: ESPN 2, Disney Plus

Perú: ESPN 2, Disney Plus

Paraguay: ESPN 2, Disney Plus

Bolivia: ESPN 2, Disney Plus

Chile: ESPN 2, Disney Plus

Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+

Estados Unidos: fuboTV, Vix

Dónde ver ONLINE Portugal vs Irlanda por Elimiantorias UEFA

La plataforma Disney Plus será la encargada de transmitir el partido Portugal vs Irlanda por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Portugal vs Irlanda: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Portugal. El triunfo de Irlanda paga aproximadamente 9 veces la cantidad invertida.