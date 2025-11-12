Cristiano Ronaldo no solo es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, el astro de la selección de Portugal también figura en la lista de los deportistas mejor pagados del mundo ―239 millones de dólares, según el último ranking de la revista Forbes―. Su paso por clubes como Manchester United de Inglaterra, Real Madrid de España y Al Nassr de Arabia Saudita, le permitió amasar una gran fortuna y darse ciertos lujos.

En una reciente entrevista con el periodista inglés Piers Morgan, el goleador de 40 años sorprendió al revelar cuál fue la compra más cara que realizó en toda su vida.

Cristiano Ronaldo y la compra más cara de su vida

Durante la conversación, el popular 'Comandante' reconoció que uno de sus lujos es comprar coches; incluso, ya perdió la cuenta de cuántos tiene. Respecto a la compra más cara que realizó, 'CR7' señaló que fue un avión. "Un avión. Tengo aviones desde los 30 años, pero los cambié hace poco y fue un poco caro", aseguró.

En ese sentido, el diario Marca de España reveló el modelo de la aeronave que posee el experimentado delantero. "Cristiano Ronaldo disfruta del espacio aéreo con un Bombardier Global Express 6500 que le ha costado unos 50 millones de euros", señalaron.

Avión personalizado de Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram

El lujoso avión de Cristiano Ronaldo que vale 50 millones

Bombardier Global Express 6500 es catalogado como un hotel de lujo con alas. Según se consigna en la web oficial, la aeronave cuenta con tecnología de punta (iluminación circadiana, asientos Nauge y una cabina más equipada) y espacios comunes como cocina, horno, salas de descanso y un amplio baño.

De acuerdo al reporte del citado medio, Cristiano Ronaldo personalizó este lujoso avión. Entre los principales cambios que se le pueden realizar están la distribución de asientos, salas de reuniones y las decoraciones en interiores y exteriores.