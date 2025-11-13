Cristiano Ronaldo fue expulsado por meter un codazo y Portugal cayó 2-0 ante Irlanda por lo que aún no asegura su pase al Mundial.

La presión ejercida por el hincha de Irlanda jugó su partido y hostigó hasta más no poder a Cristiano Ronaldo, quien se llevó todas las luces por meter un codazo e irse expulsado sobre los 61 minutos en la derrota que tuvo ayer la Selección de Portugal ante “Los chicos verdes” (2-0) en el Aviva Stadium de Dublín por la penúltima jornada de las Eliminatorias Europeas.

El doblete marcado por Troy Parrott (17’ y 45’) en la primera mitad apagó las ilusiones de un conjunto luso que necesitaba los tres puntos para clasificarse de manera directa al Mundial Norteamérica 2026. Pese a la caída, Portugal se mantiene como líder del Grupo F con 10 puntos y para decir presente en la próxima Copa del Mundo solo deberá vencer por cualquier resultado a Armenia en el estadio Do Dragao de Porto este domingo (9:00 a.m.).

Cristiano Ronaldo se calentó en un ataque y metió un codazo intencional a Dara O’Shea por la espalda saliendo expulsado luego que el juez revisara la acción en el VAR. Esto provocó la algarabía de los hinchas irlandeses que hicieron gestos de lloro y cargaron con todo contra el astro luso, quien respondió con aplausos irónicos.

Portugal se quedó con 10 hombres e intentó por todos lados la igualdad que no llegó y ahora deberá definir su clasificación ante Armenia.

Francia es Mundial

De la mano de Kylian Mbappé, la Selección de Francia se convirtió en el segundo clasificado europeo a la máxima fiesta del deporte rey tras aplastar 4-0 a Ucrania en el Parque de los Príncipes.

Mbappé fue la figura del encuentro al marcar un doblete (55’ penal y 83’); mientras que Michael Olise (76’) y Hugo Ekitike (88’) sentenciaron la goleada de un equipo que suma 13 puntos en el Grupo D y es absoluto líder.