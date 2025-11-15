Cristiano Ronaldo podría perder el primer partido del Mundial 2026 tras su expulsión del jueves 13 de noviembre. Esto se debe a que le propinó un codazo al zaguero irlandés Dara O’Shea durante la derrota de Portugal contra Irlanda por las eliminatorias UEFA, acción catalogada como una agresión que, de acuerdo con el reglamento, puede ser sancionada con tarjeta roja y una suspensión posterior determinada por la FIFA.

Como se recuerda, al minuto 60, Ronaldo, luego de algunos jaloneos con el defensor irlandés, terminó golpeándolo. Ante esta situación, el árbitro inicialmente cobró la falta y amonestó al portugués con tarjeta amarilla. Sin embargo, tras el llamado del VAR, el juez revisó la jugada, revirtió la amonestación y expulsó directamente a CR7.

¿Por qué Ronaldo podría perderse el inicio del Mundial 2026?

El jugador estrella del Al Nassr no podrá participar en el duelo de Portugal frente a Armenia por las eliminatorias de la UEFA. Si los lusos logran imponerse en este partido, asegurarían su clasificación directa al Mundial. Sin embargo, en caso de que la UEFA le imponga una sanción de dos partidos a Cristiano, el delantero se perdería el primer encuentro de la fase de grupos del torneo, ya que las suspensiones se cumplen en partidos oficiales.

Por otro lado, si Portugal no consigue la victoria ante Armenia, perdería la clasificación directa y tendría que disputar la fase de repechaje, ida y vuelta, para intentar asegurar su lugar en la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Portugal?

Portugal se enfrentará este domingo 16 a la selección de Armenia, encuentro que se jugará en el estadio Estadio do Dragão, que cuenta con una capacidad para 50.033 espectadores. El partido se podrá seguir desde las 9.00 a.m., hora peruana.