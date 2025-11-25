Obtener el tricampeonato del fútbol peruano con anticipación le permite a Universitario de Deportes empezar a planificar lo que será la campaña del 2026. Los merengues buscarán seguir haciendo historia con un tetracampeonato y, además, esperan llegar más lejos en la próxima edición de la Copa Libertadores; por ello, ya tienen en la mira a su primer refuerzo.

En medio de la incertidumbre por la permanencia de Jorge Fossati, la directiva del conjunto merengue ya se encuentra trabajando en los refuerzos para la próxima temporada.

Universitario piensa en el fichaje de Gonzalo Napoli

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, en la U mostraron interés en el atacante uruguayo Gonzalo Nápoli, a quien vienen haciéndole un seguimiento desde la época de Manuel Barreto.

"Uno de los nombres... Se está analizando la posibilidad del zaguero con perfil zurdo, ver lo del arquero si es Britos o Romero, un volante interior, un carrilero que pueda jugar por las 2 bandas y un delantero. Uno de los nombres que interesa es el uruguayo Gonzalo Nápoli, que juega en el Liverpool y estuvo en México hace poquito. No es un nombre nuevo para la 'U', Barreto lo quiso en el 2023 y estuvo cerca. Es un nombre que gusta bastante, es un volante de muy buen pie", manifestó en el programa 'Hablemos de MAX'.

Gonzalo Nápoli juego en clubes de Uruguay y México. Foto: El País

Al ser consultado sobre si la permanencia de Jorge Fossati sería determinante para la contratación del jugador de 23 años, el comunicador indicó que en Universitario existe una política de contrataciones que va más allá del comando técnico. No obstante, sostuvo al inicio que la postura del 'Nonno' es importante para continuar con las negociaciones.

"No necesariamente, en la 'U' tienen una política de contratar jugadores por perfil, características, métricas y demás. Eso a la 'U' le sirvió desde el 2023 porque el técnico se puede ir; si ese técnico pidió un jugador, y él después se fue, te deja con ese jugador que tal vez no le sirve al club. Con Nápoli, que todavía no está fichado, y otros jugadores de este último tiempo, se busca futbolistas que encajen con todo en general. Y Nápoli es un jugador que es seguido desde hace mucho tiempo", concluyó.

¿Quién es Gonzalo Nápoli?

Gonzalo Nápoli es en habilidoso volante ofensivo que juega en el Liverpool FC de Montevideo; en la presente temporada, el futbolista de 25 años disputó 35 partidos oficiales. Durante su trayectoria tuvo la oportunidad de vestir las camisetas de clubes como León de México, River Plate de Montevideo y Defensor Sporting.