El paso de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid es uno de los más exitosos que cualquier jugador haya vivido en algún club de la élite internacional. Infinidad de goles y títulos tanto colectivos como individuales resumen la etapa de 'CR7' como futbolista merengue, aunque en el camino vivió algunos momentos desagradables con personajes como José Mourinho.

Según recordó recientemente Luka Modric, excompañero del 'Bicho' en la Casa Blanca, en una ocasión el polémico DT hizo llorar al goleador tras reprocharle el no haber seguido marcando a un jugador rival. El croata dejó entrever que el estilo "directo y honesto" de 'Mou' habría resultado chocante para el delantero luso.

Modric sobre Mourinho: "Si tenía que decirte algo, te lo decía en la cara"

"Vi a Mourinho hacer llorar a Cristiano Ronaldo porque una vez no persiguió al lateral rival. Cristiano lo da todo, pero Mourinho era muy directo… y honesto", refirió Modric en una entrevista para el diario italiano Corriere della Sport.

El hoy mediocampista del Milan ya había contado esta anécdota hace un par de años, en su libro autobiográfico, aunque en aquella ocasión su relato de los hechos fue más crudo.

"Cuando llegamos al vestuario, Ronaldo estaba desesperado, casi a punto de llorar, y dijo: 'Lo hago lo mejor que puedo y él continúa criticándome'. Entonces entró Mourinho. Se paró en el centro del vestuario y le reprochó a Ronaldo enojado por no ser responsable durante el juego. Los ánimos se calentaron y en cierto momento los compañeros tuvieron que intervenir", mencionó en la publicación.

Luka Modric y Cristiano Ronaldo fueron compañeros en el Real Madrid desde el 2012 hasta el 2018. Foto: AFP

"A Sergio Ramos o a un recién llegado les hablaba de la misma manera. Si tenía algo que decirte, te lo decía en la cara”, agregó el futbolista de 40 años. "Era especial, como entrenador y como persona. Sin Mourinho, nunca habría llegado al Real Madrid. Me arrepiento de haberlo tenido solo una temporada", culminó.