Real Madrid vs Elche por LaLiga EN VIVO: ¿a qué hora, cuándo y dónde ver el partido por la jornada 13?

Real Madrid visitará al Elche este domingo 23 de noviembre, desde las 3:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Manuel Martínez Valero. Este encuentro por la jornada 13 promete ser emocionante, ya que los merengues, que tienen un partido menos, deberán buscar la victoria para recuperar el liderato, actualmente ocupado por el FC Barcelona tras su triunfo ante el Athletic Club. El partido se podrá seguir por la señal de DirecTV y vía streaming en DGO. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí en La República Deportes.

El Madrid se presenta como firme candidato para quedarse con los tres puntos, dado que en sus últimos encuentros ha logrado imponerse. Por su parte, los ‘Franjiverdes’ atraviesan un momento complicado: de sus cinco últimos partidos no conocen la victoria, y enfrentarse a uno de los equipos más difíciles de Europa pone aún más en riesgo sus aspiraciones.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Elche?

El encuentro se jugará este domingo 23 en el estadio Manuel Martínez Valero, que cuenta con una capacidad para 33.732 espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche?

El partido se jugará desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

Perú , Colombia , Ecuador: 3:00 p. m.

, , 3:00 p. m. México (CDMX): 2:00 p. m.

2:00 p. m. Bolivia , Venezuela: 4:00 p. m.

, 4:00 p. m. Chile , Paraguay , Argentina , Uruguay , Brasil (Brasilia): 5:00 p. m.

, , , , 5:00 p. m. España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche?

El encuentro se podrá seguir por la señal de DirecTV y vía streaming por DGO. Además, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.