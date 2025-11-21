Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO LaLiga 2025-26: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la 13 jornada?

FC Barcelona se enfrentará al Athletic Bilbao este sábado 22, desde las 10.15 a.m. (hora peruana) por la jornada 13 de LaLiga. El duelo promete ser un gran partidazo, ya que los blaugranas se mantienen cerca del primer lugar que ocupa el Real Madrid. Podrás verlo por ESPN y Disney Plus, y también seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

Por su parte, el Athletic llega motivado tras cortar una racha de tres partidos sin ganar con su triunfo ante el Real Oviedo. Ahora, los ‘Leones’ buscan seguir sumando para asegurar un cupo a competiciones europeas.

¿Cuándo juega FC Barcelona vs Athletic Bilbao?

El encuentro se jugará este sábado 22, en el estadio Spotify Camp Nou, que cuenta con una capacidad para 99.354 espectadores, y el árbitro para este partido será José María Sánchez Martínez.

¿A qué hora Barcelona vs Athletic Bilbao?

El partido entre ambos equipos se podrá seguir desde las 10.15 a.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países.

Perú , Colombia , Ecuador: 10:15 a. m.

, , 10:15 a. m. México: 9:15 a. m.

9:15 a. m. Bolivia , Venezuela: 11:15 a. m.

, 11:15 a. m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 12:15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Bilbao?

El Barcelona contra Athletic Bilbao se podrá seguir por la señal de ESPN, además, vía streaming tienes la posibilidad de verlo por Disney Plus. No obstante, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes, que te llegará todo lo relacionado a este partido.

Principales cuotas para Barcelona vs Athletic Bilbao

Estas son las principales cuotas para este partido. Cabe señalar que al FC Barcelona se le da un 68% de probabilidades de victoria, al empate un 18% y al Athletic Bilbao un 14% de posibilidades de ganar.

Betsson: gana Barcelona (1.39), empate (4.95), gana Athletic Bilbao (7.40)

Betano: gana Barcelona (1.42), empate (5.00), gana Athletic Bilbao (6.80)

bet365: gana Barcelona (1.40), empate (5.25), gana Athletic Bilbao (6.25)

1xBet: gana Barcelona (1.44), empate (5.19), gana Athletic Bilbao (7.45)

Coolbet: gana Barcelona (1.43), empate (5.30), gana Athletic Bilbao (7.00)