HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Barcelona vs Athletic Bilbao EN VIVO LaLiga 2025-26: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la 13 jornada?

En el Spotify Camp Nou se vivirá un partidazo por LaLiga. Barcelona necesita ganar para seguir presionando al Real Madrid, quien está primero en la tabla. Sigue el minuto a minuto AQUÍ.

Barcelona recibirá la visita de Athletic Bilbao por la fechas 13 de LaLiga. Foto: composición LR
Barcelona recibirá la visita de Athletic Bilbao por la fechas 13 de LaLiga. Foto: composición LR

FC Barcelona se enfrentará al Athletic Bilbao este sábado 22, desde las 10.15 a.m. (hora peruana) por la jornada 13 de LaLiga. El duelo promete ser un gran partidazo, ya que los blaugranas se mantienen cerca del primer lugar que ocupa el Real Madrid. Podrás verlo por ESPN y Disney Plus, y también seguirlo minuto a minuto en La República Deportes.

Por su parte, el Athletic llega motivado tras cortar una racha de tres partidos sin ganar con su triunfo ante el Real Oviedo. Ahora, los ‘Leones’ buscan seguir sumando para asegurar un cupo a competiciones europeas.

PUEDES VER: Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se quiebra por clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

lr.pe

¿Cuándo juega FC Barcelona vs Athletic Bilbao?

El encuentro se jugará este sábado 22, en el estadio Spotify Camp Nou, que cuenta con una capacidad para 99.354 espectadores, y el árbitro para este partido será José María Sánchez Martínez.

¿A qué hora Barcelona vs Athletic Bilbao?

El partido entre ambos equipos se podrá seguir desde las 10.15 a.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 10:15 a. m.
  • México: 9:15 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 11:15 a. m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 12:15 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Athletic Bilbao?

El Barcelona contra Athletic Bilbao se podrá seguir por la señal de ESPN, además, vía streaming tienes la posibilidad de verlo por Disney Plus. No obstante, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes, que te llegará todo lo relacionado a este partido.

PUEDES VER: Hernán Barcos deja sentido mensaje en medio de incertidumbre sobre su continuidad en Alianza Lima: "Duele tener que irse"

lr.pe

Principales cuotas para Barcelona vs Athletic Bilbao

Estas son las principales cuotas para este partido. Cabe señalar que al FC Barcelona se le da un 68% de probabilidades de victoria, al empate un 18% y al Athletic Bilbao un 14% de posibilidades de ganar.

Betsson: gana Barcelona (1.39), empate (4.95), gana Athletic Bilbao (7.40)
Betano: gana Barcelona (1.42), empate (5.00), gana Athletic Bilbao (6.80)
bet365: gana Barcelona (1.40), empate (5.25), gana Athletic Bilbao (6.25)
1xBet: gana Barcelona (1.44), empate (5.19), gana Athletic Bilbao (7.45)
Coolbet: gana Barcelona (1.43), empate (5.30), gana Athletic Bilbao (7.00)

Notas relacionadas
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Pareja de novios graban un momento romántico en las calles de Barcelona y captan por sorpresa a Lionel Messi caminando detrás de ellos

Pareja de novios graban un momento romántico en las calles de Barcelona y captan por sorpresa a Lionel Messi caminando detrás de ellos

LEER MÁS
Messi conoce el nuevo Camp Nou e ilusiona a hinchas de Barcelona: "Ojalá pueda volver y no solo para despedirme"

Messi conoce el nuevo Camp Nou e ilusiona a hinchas de Barcelona: "Ojalá pueda volver y no solo para despedirme"

LEER MÁS
Culminó la última fecha FIFA doble del año y ya tenemos a 42 de los 48 países que estarán en Norteamérica 2026

Culminó la última fecha FIFA doble del año y ya tenemos a 42 de los 48 países que estarán en Norteamérica 2026

LEER MÁS
Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

Bolivia ya tiene rival en el repechaje al Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Surinam por las semifinales de la repesca internacional?

LEER MÁS
Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

Aseguran que Olimpia quiere a Rodrigo Ureña y buscaría un préstamo de Universitario: "Es un nombre que dejó Fabián Bustos"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: "Fue un desastre con Perú"

Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: "Fue un desastre con Perú"

LEER MÁS
Hernán Barcos deja sentido mensaje en medio de incertidumbre sobre su continuidad en Alianza Lima: "Duele tener que irse"

Hernán Barcos deja sentido mensaje en medio de incertidumbre sobre su continuidad en Alianza Lima: "Duele tener que irse"

LEER MÁS
Paolo Guerrero contó que vivió incómoda situación con hincha tras negarse a una foto: "Me molestó un poco"

Paolo Guerrero contó que vivió incómoda situación con hincha tras negarse a una foto: "Me molestó un poco"

LEER MÁS
Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

LEER MÁS
Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se quiebra por clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

Alberto Quintero, futbolista que brilló con Universitario, se quiebra por clasificar al Mundial 2026 con Panamá: "Nunca perdí la fe"

LEER MÁS
Julio César Uribe critica a Jean Ferrari tras polémica con Ricardo Gareca: “No se puede hablar sin respetar”

Julio César Uribe critica a Jean Ferrari tras polémica con Ricardo Gareca: “No se puede hablar sin respetar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Deportes

Reimond Manco se rinde a Álex Valera luego de los partidos amistoso de la selección peruana: "Él es el '9', no veo a otro"

Andrés Mendoza arremetió contra Jairo Concha y casi se va a las manos en un programa deportivo: "Fue un desastre con Perú"

Diego Rebagliati se ilusiona con la selección peruana en la Liga de Naciones: "Las Eliminatorias cambiarían de formato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025