Fútbol Peruano

Paolo Guerrero contó que vivió incómoda situación con hincha tras negarse a una foto: "Me molestó un poco"

"Trato de explicarle a la gente y no entiende", dijo el delantero de Alianza Lima después de pasar una mala experiencia con una aficionada mientras paseaba con su familia.

Paolo Guerrero registra 16 goles con Alianza Lima en el 2025. Foto: captura de Alianza Lima TV
Paolo Guerrero registra 16 goles con Alianza Lima en el 2025. Foto: captura de Alianza Lima TV

Paolo Guerrero volvió a contar momentos de su vida fuera del campo en un video difundido por Alianza Lima. El delantero peruano, que es un ídolo querido por la afición blanquiazul, compartió con sinceridad cómo la atención de sus seguidores a veces complica sus instantes más íntimos con su familia.

En una de las escenas del clip, el Depredador contó que estaba comprando en un supermercado de Punta Hermosa junto con sus hijos pequeños cuando fue abordado por un grupo de hinchas. Aunque intentó explicar que no podía detenerse porque estaba acompañado de sus bebés, una seguidora se molestó por la negativa.

PUEDES VER: Hernán Barcos deja sentido mensaje en medio de incertidumbre sobre su continuidad en Alianza Lima: Duele tener que irse

lr.pe

Paolo Guerrero relató incómodo episodio con hincha de Alianza Lima

“Estaba en Punta Hermosa y viene una señora, una chica que será treinta años aproximadamente y eran dos chicos. Y me piden una foto y le digo: ‘Discúlpame, manito, estoy con mis hijitos’. Porque estaba con mis hijitos y estaba llevando el carrito de compras. He tratado de explicarle: ‘Estoy con mis hijos ahorita, discúlpame, ahorita no me puedo tomar una foto’. Y después escucho a la chica como que se puso de mal humor y dijo: ‘si no quiere tomarse una foto, entonces que se quede en su cama’”, relató para la plataforma Alianza Lima TV.

El comentario de la aficionada molestó al atacante, quien aseguró que no es de negarse a las fotos. Sin embargo, en ese momento, estaba con sus bebés y necesitaban su atención y cuidado respectivo.

“Y sí me molestó un poco porque me ve en la situación en la que estoy con dos niños, dos bebés, con el carrito empujando porque mi mujer trata de estar comprando y yo voy pasando el carrito. Pucha, sí me incomodó un poco porque yo sí soy de tomarme fotos con todo el mundo cuando tengo la situación controlada. ¿Qué quiero decir? Que cuando estoy con el cochecito y mis dos hijos están sentados, voy empujando el carro, ahí sí. Si tengo a uno a un lado de la mano y a otro también, es complicado porque me corro el riesgo de que salgan corriendo o les pase algo porque son bebés. Trato de explicarle eso a la gente y no entiende", añadió.

PUEDES VER: Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: Fue un desastre con Perú

lr.pe

Paolo Guerrero planea retirarse del fútbol en el 2026

En diálogo con Nativa Deportes, Paolo Guerrero dio algunas luces sobre el final de su carrera deportiva. El ídolo máximo de la selección peruana aseguró que el 2026 será el epílogo de su trayectoria y no descartó convertirse en director técnico.

"Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Ese es mi idea. Así es el fútbol, en alguna hora iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere, poder jugar el próximo año 2026 y después en cerrar de buena manera", declaró.

"Hubiese sido lindo clasificar de nuevo al Mundial, es una espina que a veces uno se queda, pero el fútbol da revanchas, quién sabe algún día no estaré en la cancha como jugador, pero como entrenador o gerente deportivo, uno nunca sabe", agregó.

