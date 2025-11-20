Alex Valera, Jairo Concha, Jesús Castillo y César Inga se unen a la concentración de Universitario

Los jugadores de la selección peruana llegaron ayer en horas de la tarde a nuestra capital para unirse a sus respectivos clubes y, en algunos casos, cerrar la temporada. Universitario de Deportes tuvo en esa lista enviada por Manuel Barreto a cuatro elementos, que sumaron minutos ante Rusia y Chile en esta pequeña gira europea.

Alex Valera, Jairo Concha, Jesús Castillo y César Inga ni bien bajaron del avión se dirigieron con rumbo a la concentración crema para nuevamente emprender vuelo hacia Andahuaylas con miras al partido de este sábado ante Los Chankas por el cierre del Torneo Clausura (3:30 p.m.).

El técnico Jorge Fossati no quiere relajo en sus pupilos y pondrá su mejor once pensando en este último partido del año ante los “Guerreros Chankas” (47 puntos acumulado) que de local no será una presa fácil ya que sueñan con puestos de Copa Sudamericana.

Ureña está pedido

El volante Rodrigo Ureña ha sido uno de los baluartes de Universitario en este tricampeonato, lo que ha despertado el interés en clubes de Colombia. Los cremas no están dispuestos a dejar ir al “Pitbull” y vienen manejando la posibilidad de mejorar su contrato.