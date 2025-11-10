HOYSuscripcion LR Focus

Messi conoce el nuevo Camp Nou e ilusiona a hinchas de Barcelona: "Ojalá pueda volver y no solo para despedirme"

El astro argentino, actualmente en España con la selección argentina, visitó las instalaciones del nuevo estadio del Barcelona y compartió un emotivo mensaje.

Messi publicó emotivo mensaje tras visitar el Camp Nou. Foto: Lionel Messi
Lionel Messi sueña con volver al mítico Camp Nou. En una reciente publicación, la 'Pulga' estuvo presente en el nuevo estadio del FC Barcelona, un lugar donde marcó un antes y un después en el fútbol de más alto nivel. El futbolista, actualmente concentrado con la selección argentina en Alicante para una nueva fecha internacional, aprovechó su viaje a España para visitar el recinto deportivo.

No obstante, esto no quedó ahí, pues en su publicación vía Instagram señaló que espera volver, y no solo para despedirse como jugador. Con este mensaje encendió las redes sociales, donde sus fanáticos le pedían en los comentarios que “vuelva”.

lr.pe

Messi regresa a Barcelona a visitar el nuevo Camp Nou

Messi visitó el nuevo Camp Nou. Foto: captura de IG

El argentino no pudo ocultar la emoción de volver al Camp Nou y, en su publicación, resaltó la felicidad que sentía cuando militaba en el conjunto blaugrana.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", se lee en su publicación vía IG.

¿Cuántos títulos consiguió Messi con el Barcelona?

A lo largo de su carrera en España, el astro argentino pudo conseguir 35 con el Barcelona.

  • Champions League: 4
  • LaLiga: 10
  • Copa del Rey: 7
  • Supercopa de España: 8
  • Mundial de Clubes: 3
  • Supercopa de Europa: 3

¿Cuántos goles tiene Messi en el Barcelona?

Lionel Messi tuvo una carrera histórica en el FC Barcelona, donde disputó un total de 778 partidos, anotó 672 goles y sumó 303 asistencias. Su paso por el club no solo lo convirtió en el máximo goleador de su historia, sino también en uno de los futbolistas más influyentes y decisivos del fútbol mundial, dejando una huella imborrable en el equipo blaugrana y en sus fanáticos.

