La selección de Haití logró lo que muchos consideran un milagro futbolístico. A pesar de no poder jugar de locales en su territorio, Les Grenadiers (Los Granaderos) se convirtió en una de las escuadras sensación de las Eliminatorias Concacaf y su reciente triunfo contra Nicaragua les permitió clasificar a una Copa del Mundo después de 52 años.

El equipo comandado por el francés Sébastien Migné se vio obligado a disputar todos sus partidos de la fase de grupos fuera de suelo haitiano. Por si fuera poco, en su zona consiguieron dejar fuera de competencia a gigantes del continente como Costa Rica y Honduras.

Haití jugará el segundo Mundial de su historia. Foto: ESPN

Haití, el país obligado a jugar en el exilio

El principal motivo para que la selección de Haití dispute sus partidos lejos de su casa se debe a la grave crisis sociopolítica que afronta. En ese sentido, de acuerdo al informe del portal Numbeo, la nación figura entre los países más inseguros de América Latina; dicha situación se relaciona con la violencia de las pandillas. Además, existe un alto índice de pobreza.

Esta problemática forzó a Les Grenadiers a jugar sus partidos de locales en el exilio: Barbados, Aruba y Curazao fueron las sedes que utilizaron a lo largo de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Incluso, el entrenador Sébastien Migné nunca pisó el país desde que asumió el cargo y realiza los trabajaron a distancia.

La milagrosa clasificación de Haití al Mundial 2026

La mayoría de futbolistas que integran el plantel son franceses con raíces haitianas; entre los que se destacan el extremo Josué Casimir (Auxerre de la Ligue 1), el central Hannes Delcroix (Burnley de la Premier League) y Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton de la Premier League). Sumado a otros jugadores que militan en países como Estados Unidos, Países Bajos y Francia, se logró formar un plantel competitivo.

A pesar del reclutamiento que realizaron, el panorama parecía complicado en el certamente clasificatorio, pues coincidieron en el mismo grupo con selecciones mundialistas como Honduras y Costa Rica. No obstante, Haití sorprendió a todos al culminar en el primer lugar de su grupo con 11 unidades y eliminar a los gigantes de Concacaf, que ni lograron alcanzar los boletos al repechaje.

"Hay gente (en Haití) que solo tiene mil gourdes (moneda nacional de Haití). No hay partido, no hay nada. Hoy hay un partido, podemos hacerle sonreír, podemos hacerles llorar de alegría. Vamos, démisles eso como mínimo", fueron las emotivas palabras que dedicó el capitán Duckens Nazon antes del decisivo partido frente a Nicaragua.