La selección peruana tendrá su último partido frente a la selección boliviana, en lo que será un partido amistoso organizado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP). Dicho encuentro se realizará en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha y la Bicolor está bajo el mando de Gerardo Ameli, por lo que los hinchas tienen ciertas dudas sobre quiénes podrán iniciar el partido frente a Bolivia.

Cabe señalar que para este partido, la lista de convocados es de 21 jugadores, entre ellos la mayoría son del torneo local, de clubes como Universitario de Deportes y Alianza Lima, además de algunos del extranjero.

Posible alineación de Perú y Bolivia para el amistoso organizado por SAFAP

Para este partido una de las sorpresas sería la inclusión como titular de Matías Succar, jugador que no ha tenido mucho rodaje con Alianza Lima.

Perú : Pedro Gallese (C), Carlos Cabello, Gianfranco Chávez, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Cristian Neira, Rodrigo Vilca, Bassco Soyer, Matías Succar.

: Pedro Gallese (C), Carlos Cabello, Gianfranco Chávez, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Cristian Neira, Rodrigo Vilca, Bassco Soyer, Matías Succar. Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, Marcelo Torréz, Leonardo Zabala, Widen Saucedo, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Sejas, Ervin Vaca, Gustavo Peredo

¿Cuándo se juega el Perú contra Bolivia?

El partido entre Perú y Bolivia se jugará el domingo 21 de diciembre a las 3.30 p. m. en Chincha. El estadio Félix Castillo Tardío será el escenario de este duelo, que marcará el último amistoso del año para la selección peruana.

Aunque la ‘Bicolor’ no contará con sus habituales convocados, debido a que el encuentro es organizado por la SAFAP, el compromiso permitirá observar a nuevos futbolistas que podrían ser considerados a futuro. Asimismo, será una prueba importante para Bolivia, que se prepara para disputar el repechaje rumbo al próximo Mundial.

Lista de convocados de Safap para el amistoso ante Bolivia