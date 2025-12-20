HOYSuscripcion LR Focus

Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

El partido organizado por la SAFAP contará con un equipo alterno, en el que la mayoría de los convocados pertenecen al torneo local y estarán bajo el mando de Gerardo Ameli. El encuentro se disputará en el Estadio Félix Castillo Tardío.

Perú se enfrentará este domingo a Bolivia en un amistoso. Foto: composición LR/Instagram
Perú se enfrentará este domingo a Bolivia en un amistoso. Foto: composición LR/Instagram

La selección peruana tendrá su último partido frente a la selección boliviana, en lo que será un partido amistoso organizado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP). Dicho encuentro se realizará en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha y la Bicolor está bajo el mando de Gerardo Ameli, por lo que los hinchas tienen ciertas dudas sobre quiénes podrán iniciar el partido frente a Bolivia.

Cabe señalar que para este partido, la lista de convocados es de 21 jugadores, entre ellos la mayoría son del torneo local, de clubes como Universitario de Deportes y Alianza Lima, además de algunos del extranjero.

PUEDES VER: Carlos Galván y su respuesta a Jorge Fossati tras desmentir su información sobre su salida de Universitario: "Que se te caiga no es mi culpa"

lr.pe

Posible alineación de Perú y Bolivia para el amistoso organizado por SAFAP

Para este partido una de las sorpresas sería la inclusión como titular de Matías Succar, jugador que no ha tenido mucho rodaje con Alianza Lima.

  • Perú: Pedro Gallese (C), Carlos Cabello, Gianfranco Chávez, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Cristian Neira, Rodrigo Vilca, Bassco Soyer, Matías Succar.
  • Bolivia: Carlos Lampe, Diego Medina, Marcelo Torréz, Leonardo Zabala, Widen Saucedo, Héctor Cuéllar, Moisés Villarroel, Óscar López, Carlos Sejas, Ervin Vaca, Gustavo Peredo

¿Cuándo se juega el Perú contra Bolivia?

El partido entre Perú y Bolivia se jugará el domingo 21 de diciembre a las 3.30 p. m. en Chincha. El estadio Félix Castillo Tardío será el escenario de este duelo, que marcará el último amistoso del año para la selección peruana.

Aunque la ‘Bicolor’ no contará con sus habituales convocados, debido a que el encuentro es organizado por la SAFAP, el compromiso permitirá observar a nuevos futbolistas que podrían ser considerados a futuro. Asimismo, será una prueba importante para Bolivia, que se prepara para disputar el repechaje rumbo al próximo Mundial.

PUEDES VER: Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

lr.pe

Lista de convocados de Safap para el amistoso ante Bolivia

  • Arqueros: Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra, Emile Franco
  • Defensas: Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop, Sebastián Aranda
  • Mediocampistas: Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas, Carlos Cabello
  • Delanteros: Rodrigo Vilca, Cristian Neira, Matías Succar, Juan Martínez, Juan Pablo Goicochea.
